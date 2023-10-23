貿易戰休兵 澳洲總理11月訪北京 中稱「重要貿易夥伴」

艾班尼斯將於11月4日至7日訪問北京，並會晤習近平。圖為艾班尼斯（左）去年11月在印尼G20峰會期間會見習近平。（美聯社資料照片）

即將於11月4日至7日訪問北京 的澳洲 總理艾班尼斯22日宣布，澳中兩國已同意暫停貿易爭議，中國將對澳洲葡萄酒關稅快速審查。中國商務部 隨後也發布新聞稿稱，近期，中澳在世界貿易組織（WTO）框架下，就彼此關切的葡萄酒、風機等世貿爭端進行了友好協商，並達成妥善解決的共識。

本報系聯合報報導，中國商務部在新聞稿中表示，「中澳互為重要貿易夥伴，我們願與澳方一道，繼續通過對話協商，相向而行，共同推動雙邊經貿關係穩定健康發展」。

艾班尼斯此行預計將會晤中國國家主席習近平和國務院總理李強，這將是2016年以來首度有澳洲總理訪問中國，中澳雙方近期也積極為艾班尼斯的到訪營造良好氛圍。

本月11日，北京釋放因「為境外非法提供國家祕密罪」而遭中國扣押超過三年的澳籍華裔記者成蕾。澳洲20日則宣布，不會取消中國民營企業嵐橋集團澳洲子公司對達爾文港99年的租約。

澳洲北領地政府於2015年批准把達爾文港租給嵐橋集團，租期99年。但美國對這一租約提出了安全方面的關切，美國在達爾文附近駐紮有海軍陸戰隊和空軍基地。

2021年5月，時任澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）曾表示，內閣國家安全委員會已責成其部門提供新的安全建議，並評估這份價值5.06億澳元（約3.19億美元）有爭議的租約。