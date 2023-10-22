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中國企業會見越南官員 表態願投資南北高鐵

中央社／河內22日專電

中國企業表態有意投資包括南北高鐵在內的越南重大基礎建設。越方回應，鼓勵具財力、擁有現代技術的企業參與越南重要基礎建設招標，同時指出中國建設先前在越南的不足之處。

應中國國家主席習近平邀請，越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）17日至20日率領高階代表團出席在北京舉行第3屆一帶一路國際合作高峰論壇。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，中國港灣工程有限責任公司（CHEC）總經理白銀戰19日和越南計劃投資部部長阮志勇（Nguyen Chi Dung）在中國見面時，表態有意投資越南的南北高速鐵路建設。

中國港灣工程有限責任公司是中國交通建設股份有限公司（中國交建，CCCC）的全資子公司。中國交建自1996年起就在越南展開業務。

截至目前，中國交建已經在越南成功進行超過20項基礎建設與能源計畫，包括河內-海防高速公路及蓋梅（Cai Mep）-市威（Thi Vai）港、永新（Vinh Tan）-平順（Binh Thuan）火力發電廠和風力發電計畫。

根據報導，中國交建對參與越南其他基礎交通建設表達高度興趣，包括南北高鐵在內。

初步計畫顯示，越南南北高鐵全長達1500多公里並且穿越20多個地區，總投資額估計超過616億美元。越共政治局已將南北高鐵確立為連接城市鐵路、主要經濟中心、海港、機場和國際邊境的軸心骨幹。

此外，中國交建也提到多個其他計畫，包括胡志明市-中良（Trung Luong）高速公路擴建，以及胡志明市-木牌（Moc Bai），還有位於中越邊界的同登（Dong Dang）-茶嶺（Tra Linh）高速公路，以及其他風力發電計畫。

阮志勇表示，越南鼓勵財力雄厚、擁有現代化技術、具高效管理能力的企業參加越南重要基礎建設招標。但他也同時指出，一些中國企業先前在越南所進行的基礎建設存在不足之處。

阮志勇期盼，中國交建做為越南主要承包商及戰略投資者，能夠與越南分享專業知識，提供培訓及技術轉移，幫助越南有效、永續開發與管理基礎建設，為兩國在基礎建設的發展與合作做出貢獻。

越南 投資 北京

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