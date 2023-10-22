開羅和平峰會結束…大國領袖紛紛缺席 中籲召開更權威國際和會

針對以巴衝突，在埃及開羅召開的和平峰會結束，峰會未能就遏制暴力事件達成協議；由於大國領袖缺席峰會，中國政府中東問題特使翟雋在會中呼籲，聯合國應召開更權威的國際和會。資料照。（取材自中國外交部官網）

針對以巴衝突，在埃及開羅召開的和平峰會結束，峰會未能就遏制暴力事件達成協議；由於大國領袖缺席峰會，中國政府中東問題特使翟雋在會中呼籲，聯合國 應召開更權威的國際和會。

以色列 與控制加薩的巴勒斯坦 伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯（Hamas）交戰即將邁入第3週；央視網今天報導，10月21日翟雋在埃及出席開羅和平峰會。

翟雋發言時強調，國際社會應秉持客觀公正，拿出實際行動。聯合國應當盡快推動召開更加權威、更有影響、更大範圍的國際和會。

翟雋表示，巴以衝突持續升級，再次證明巴勒斯坦問題不能被忽視和遺忘。解決衝突的根本出路是落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現巴以和平共處。

路透報導，這次會議在沒有達成聯合聲明的情況下結束。且一些西方國家領袖缺席這場峰會，例如美國身為以色列最緊密盟友，在過去所有推動中東和平的行動中也都扮演關鍵角色，這次卻只派出駐開羅大使館代辦出席這場峰會。

另德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都未出席。