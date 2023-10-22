我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市無證客限期60天搬出庇護所…迄無成效

遠程上班50萬人 去年搬離紐約

開羅和平峰會結束…大國領袖紛紛缺席 中籲召開更權威國際和會

中央社／台北22日電
針對以巴衝突，在埃及開羅召開的和平峰會結束，峰會未能就遏制暴力事件達成協議；由於大國領袖缺席峰會，中國政府中東問題特使翟雋在會中呼籲，聯合國應召開更權威的國際和會。資料照。（取材自中國外交部官網）
針對以巴衝突，在埃及開羅召開的和平峰會結束，峰會未能就遏制暴力事件達成協議；由於大國領袖缺席峰會，中國政府中東問題特使翟雋在會中呼籲，聯合國應召開更權威的國際和會。資料照。（取材自中國外交部官網）

針對以巴衝突，在埃及開羅召開的和平峰會結束，峰會未能就遏制暴力事件達成協議；由於大國領袖缺席峰會，中國政府中東問題特使翟雋在會中呼籲，聯合國應召開更權威的國際和會。

以色列與控制加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯（Hamas）交戰即將邁入第3週；央視網今天報導，10月21日翟雋在埃及出席開羅和平峰會。

翟雋發言時強調，國際社會應秉持客觀公正，拿出實際行動。聯合國應當盡快推動召開更加權威、更有影響、更大範圍的國際和會。

翟雋表示，巴以衝突持續升級，再次證明巴勒斯坦問題不能被忽視和遺忘。解決衝突的根本出路是落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現巴以和平共處。

路透報導，這次會議在沒有達成聯合聲明的情況下結束。且一些西方國家領袖缺席這場峰會，例如美國身為以色列最緊密盟友，在過去所有推動中東和平的行動中也都扮演關鍵角色，這次卻只派出駐開羅大使館代辦出席這場峰會。

另德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都未出席。

巴勒斯坦 聯合國 以色列

上一則

美證實：「雲端服務」擬管制中企使用 遏阻開發軍事用途AI

下一則

耐吉大中華區辦公室員工將周休三日 網羨慕：有人996 有人811

延伸閱讀

救援卡車進入加薩 拉法關卡成「受難者的生命線」 一篇看懂重要性

救援卡車進入加薩 拉法關卡成「受難者的生命線」 一篇看懂重要性
以色列曝「3階段計畫」攻下加薩 但恐藏5大風險

以色列曝「3階段計畫」攻下加薩 但恐藏5大風險
阿拉伯國家開羅和平峰會談援助加薩 轟歐美「雙標」

阿拉伯國家開羅和平峰會談援助加薩 轟歐美「雙標」
為無證移民分歧…墨西哥辦地區峰會沒邀美國

為無證移民分歧…墨西哥辦地區峰會沒邀美國

熱門新聞

乳牛貓一起烤火，但其中一隻好像不太一樣。(圖取自新浪網)

4隻乳牛貓烤火取暖「有臥底」網笑：不仔細看真沒發現

2023-10-16 13:55
(取自微博)

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

2023-10-16 13:44
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

2023-10-21 06:30
加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

2023-10-17 13:02
中共中央紀委痛批中國銀行前董事長劉連舸「道德敗壞」，港媒更直指他娶自己兒子的前女友為第四任妻子。（中新社）

中銀落馬董事長劉連舸 第4任老婆竟是兒子前女友

2023-10-17 01:11
上海寶格麗酒店傳出即將出售，顯示境外旅客大減已影響中國奢華飯店的營運。（取自上海第一財經）

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

2023-10-15 03:33

超人氣

更多 >
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機
廣西情侶住酒店 1年後竟收到偷拍影片

廣西情侶住酒店 1年後竟收到偷拍影片