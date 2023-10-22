外國客遊北京必逛「潘家園」 智利總統也「淘寶」1小時

智利總統博里奇一行人在北京參加一帶一路峰會期間，前往潘家園舊貨市場參觀、購物。（取材自北京日報）

第三屆「一帶一路 」國際合作高峰論壇於10月17日至18日在北京 舉行。期間，智利總統博里奇（Gabriel Boric）不僅爬長城、遊故宮，還造訪北京潘家園「淘寶」，引起中國網友關注。

北京日報報導，博里奇及隨行人員18日下午5時許抵達潘家園舊貨市場。當天剛好是潘家園文化夜市開市，商家搭建攤位的率極高，客流量也較大。博里奇的到訪使夜市氛圍達到高潮，吸引了大量人潮湧入市場。

博里奇在這次參觀中展現對中國傳統文化非凡的喜愛。他在市場內對木雕工藝店、銅藝店等工藝品商店以及石雕區、古舊書刊交易區都表現出濃厚的興趣。整個參觀遊覽過程約為1小時。

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在參觀遊覽中，博里奇一行人對市場內琳瑯滿目的各種商品產生濃厚的興趣。他們分別購買了插屏、狀元塔、小觀音銅像等具有中國傳統特色的商品。此外還到潘家園自營文創店，精心挑選了北京風光辦公墊、北京中軸線立體便籤、北京公交搪瓷杯、潘家園印象集章手帳本等十餘件具有北京特色和潘家園風情的文創禮品。

為向博里奇表示熱烈歡迎和誠摯祝福，潘家園公司還贈送了他們自主設計製作的麒麟狗木質書籤和景泰藍掐絲琺瑯擺件。博里奇也親自簽名留念，感謝中國人民的盛意、熱情和尊重。