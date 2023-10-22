美證實：「雲端服務」擬管制中企使用 遏阻開發軍事用途AI

美國商務部副部長艾斯特維茲21日指出，美方正考慮採取措施，限制中國取得美企提供的雲端運算服務。圖為微軟AI與雲端運算。（路透）

美國商務部負責工業和安全事務的副部長艾斯特維茲（Alan Estevez）21日指出，美方正考慮採取措施，限制中國取得美企提供的雲端 運算服務，以遏阻北京開發用於軍事的人工智慧 （AI ）。中美科技戰升溫，美方擬限制中企取得雲端服務並非「新聞」，但艾斯特維茲卻以主管官員的身分證實並解釋原因。

日本經濟新聞報導，「我們正在研究我們是否有對此進行管控的最佳辦法，而這也需要與產業界進行磋商，」艾斯特維茲21日在東京接受「日經亞洲」採訪時表示。他補充，美國政府無意阻礙該產業的發展。

他說，「現在，人工智慧本身也已相當普遍，令人擔心的是…人工智慧未來很可能將指揮和管控軍事後勤和軍用雷達，（而且）電子戰能力也會得到提升。所以我們希望確保控制相關使用。」

艾斯特維茲前往日本出席「富士山對話」（Mount Fuji Dialogue）政策論壇做主題演講，他是在會議空檔接受日經訪問。

法廣網報導，艾斯特維茲還告訴彭博稱，對中國企業尖端芯片製造設備的限制，最終將阻礙中國發展本土半導體產業的努力。華為最近發布一款採用中芯國際芯片的5G手機，引發華府對於美國採取的措施是否有效的辯論，但艾斯特維茲表示，出口管制最終將削弱中國半導體生產能力。

艾斯特維茲說，「控制也與這些東西的組件有關，機器遲早會出現故障」，這將阻礙中國發展本土芯片產業進一步進展。艾斯特維茲未表明美國是否會進一步制裁華為和中芯國際。

美國之音報導，美國17日升高對中國的先進晶片出口管制，計畫嚴格管制用於AI的先進半導體的出口。不過據信中國可以利用以雲端為基礎的技術，來推展AI系統，包括軍事用途系統的開發。

艾斯特維茲表示，雖然出口管制是處理某些問題的正確機制，但不一定是應對中企向全球傾銷低端芯片的最佳工具。