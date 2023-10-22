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美證實：「雲端服務」擬管制中企使用 遏阻開發軍事用途AI

中國新聞組／北京22日電
美國商務部副部長艾斯特維茲21日指出，美方正考慮採取措施，限制中國取得美企提供的雲端運算服務。圖為微軟AI與雲端運算。（路透）
美國商務部副部長艾斯特維茲21日指出，美方正考慮採取措施，限制中國取得美企提供的雲端運算服務。圖為微軟AI與雲端運算。（路透）

美國商務部負責工業和安全事務的副部長艾斯特維茲（Alan Estevez）21日指出，美方正考慮採取措施，限制中國取得美企提供的雲端運算服務，以遏阻北京開發用於軍事的人工智慧AI）。中美科技戰升溫，美方擬限制中企取得雲端服務並非「新聞」，但艾斯特維茲卻以主管官員的身分證實並解釋原因。

日本經濟新聞報導，「我們正在研究我們是否有對此進行管控的最佳辦法，而這也需要與產業界進行磋商，」艾斯特維茲21日在東京接受「日經亞洲」採訪時表示。他補充，美國政府無意阻礙該產業的發展。

他說，「現在，人工智慧本身也已相當普遍，令人擔心的是…人工智慧未來很可能將指揮和管控軍事後勤和軍用雷達，（而且）電子戰能力也會得到提升。所以我們希望確保控制相關使用。」

艾斯特維茲前往日本出席「富士山對話」（Mount Fuji Dialogue）政策論壇做主題演講，他是在會議空檔接受日經訪問。

法廣網報導，艾斯特維茲還告訴彭博稱，對中國企業尖端芯片製造設備的限制，最終將阻礙中國發展本土半導體產業的努力。華為最近發布一款採用中芯國際芯片的5G手機，引發華府對於美國採取的措施是否有效的辯論，但艾斯特維茲表示，出口管制最終將削弱中國半導體生產能力。

艾斯特維茲說，「控制也與這些東西的組件有關，機器遲早會出現故障」，這將阻礙中國發展本土芯片產業進一步進展。艾斯特維茲未表明美國是否會進一步制裁華為和中芯國際。

美國之音報導，美國17日升高對中國的先進晶片出口管制，計畫嚴格管制用於AI的先進半導體的出口。不過據信中國可以利用以雲端為基礎的技術，來推展AI系統，包括軍事用途系統的開發。

艾斯特維茲表示，雖然出口管制是處理某些問題的正確機制，但不一定是應對中企向全球傾銷低端芯片的最佳工具。

限制中國公司存取和使用美國公司提供的雲端運算服務並不是一個新的想法，華爾街日報7月就曾報導，拜登政府考慮將這項措施納入制裁中國的一攬子方案。報導說，拜登政府提出像亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）的美國雲端服務供應商，提供中國客戶使用先進人工智慧晶片的雲端運算服務之前，必須申請美國政府的特別許可。

美國商務部副部長艾斯特維茲21日指出，美方正考慮採取措施，限制中國取得美企提供的...
美國商務部副部長艾斯特維茲21日指出，美方正考慮採取措施，限制中國取得美企提供的雲端運算服務。（路透）

雲端 人工智慧 AI

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