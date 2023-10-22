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歐美同學會110周年 習近平籲：弘揚「留學報國」傳統

中國新聞組／北京22日電

歐美同學會成立110周年慶祝大會21日在北京舉行，國家主席習近平致信祝賀。習近平在賀信中表示，希望廣大留學人員弘揚留學報國傳統，愛國為民，自信自強，開拓奮進，開放包容，投身創新創業創造時代洪流，助力中外文明交流互鑒，在推進強國建設、民族復興偉業中書寫人生華章。

新華社報導，習近平稱歐美同學會是黨領導下的具有群眾性、高知性、統戰性的人民團體，成立110年來始終高舉留學報國旗幟，為團結廣大留學人員報效祖國、服務人民作出積極貢獻。新征程上，歐美同學會要增強政治性、先進性、群眾性，繼續發揮留學報國人才庫、建言獻策智囊團、民間外交生力軍作用，強化思想引領和組織建設，為黨和國家事業發展廣聚天下英才、廣集創造偉力。

另據香港媒體報導，中央統戰部部長石泰峰在會上宣讀了習近平的賀信，全國人大常委會副委員長、歐美同學會會長丁仲禮作報告，中共中央政治局常委、全國政協主席出席並講話。

王滬寧在講話中表示，習近平的賀信「深刻闡明了歐美同學會的使命任務，對廣大留學人員提出殷切期望，為做好新時代留學人員工作提供了根本遵循」，要深入學習領會，抓好貫徹落實。王滬希望歐美同學會要堅持黨的全面領導，更好把廣大留學人員團結在黨的周圍。

據報導，中國近年加強引導海外人才回流，中國新聞周刊昨報導，近一年來，北京、上海、重慶、廣東、山東、四川、河南、河北、山西在內多個省級行政區，已對歸國留學生開放定向選調（選拔調用公職人員），有關留學生須畢業於各省公布的境外大學名單。

習近平 北京 留學生

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