北京再抓外企 英商群邑上海辦公室遭搜查 高層被扣留

英國「金融時報」報導，英國最大廣告公司WPP集團旗下媒體投資管理機構「群邑集團」（GroupM）上海辦公室，遭中國警方突擊搜查，員工被問話，還有一名高層被扣留。（取自群邑官網）

又有外企高管在中國遭難；英國「金融時報」報導，英國最大廣告公司WPP集團旗下媒體投資 管理機構「群邑集團」（GroupM）上海辦公室，遭中國警方突擊搜查，員工也被問話。據稱，一名高階主管已被拘留接受審問。另據彭博報導，還有兩名群邑的前雇員被捕。

知情人士透露，群邑中國的一名高級廣告主管已被拘留接受審問，此事與該員工在該機構的工作有關。知情人士還說，警方在突襲過程還與其他當地高管交談，包括群邑中國區首席執行長的徐俊（Patrick Xu），他同時是WPP大中華區首席執行長。據報導，WPP未回應查詢，負責群邑上海辦事處所屬區域的上海警方也拒絕置評。

媒體綜合報導，上海警方21日通報破獲一宗商業賄賂案件，並抓獲「某廣告公司」高管底某等三名疑犯，利用職務便利收受巨額賄賂，消息指涉案公司即為群邑集團。

網媒Campaign Asia-Pacific指出，群邑被捕三人是Rycan Di、Yao Lan、Diana Hong。Rycan Di是群邑中國首席媒介投資官底飛的英文名；Yao Lan是前群邑中國數字媒體購買董事總經理姚嵐；Diana Hong則曾被介紹為群邑OTV/OTT業務負責人。

群邑集團則是全球最大的媒體購買和策畫機構之一，根據WPP集團的年度報告，包括台灣在內的WPP部門大中華區占收入的5%。今年初，WPP在廣州開設在中國的第三個園區。

中國警方今年已數次突擊搜查外企在中國的辦事處；3月突擊搜查美國盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）的北京 辦事處，4月到美國諮詢公司貝恩（Bain & Co.）上海辦事處，對員工問話，5月搜查國際大型諮詢公司凱盛融英（Capvision）

近期，美國風險諮詢公司德安華（Kroll）駐香港 的一名高階主管遭中國禁止出境，日本最大券商野村（Nomura）一名駐香港的資深投資銀行家也告知雇主，他無法返回香港。

隨著新版「反間諜法」7月上路，在中國運營的外企正面臨當局更嚴密的審視。