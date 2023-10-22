央視專訪 普亭：俄中關係是世界穩定因素

俄羅斯總統普亭接受央視專訪，談及俄中關係是悉心經營的成果。（取材自央廣網）

據中國中央廣播電視總台網，俄羅斯 總統普亭 在克里姆林宮接受中央電視台高端訪談節目專訪，在被問到他日前在瓦爾代會議上提出的「公平的多極化」概念時，他抨擊美國等殖民國家一直認為自己是「一等人」，今天，美國的政治菁英大談「美國例外論」是殖民主義思維的延續。說美國是「例外」的，就意味著其他人都是「二等人」。他並指出，俄中關係不是當前世界政治局勢下的權宜之計，是世界穩定的根本因素。

評價中國國家主席習近平時他說，習近平主席不是根據一時一勢來作決定的領導人，這是真正的世界領袖與我們稱之為「臨時工」的人之間的差異。

對於俄中關係，他說，兩國關係不是在當今國際情勢下形成的，也不是當前世界政治局勢下的權宜之計。兩國關係是20年來悉心經營、穩定發展的成果。我們一直努力在所有問題上找到折衷方案，即使是一些歷史遺留的複雜問題。兩國關係始終基於善意，在解決邊界畫分問題時也是如此。在此，無須贅述俄中關係為維護世界穩定發揮的作用，因為俄中關係是世界穩定的根本因素。這一切都使我們有理由相信，俄中雙方正朝著絕對正確的方向相攜行遠，這符合兩國人民的利益。

對於今年俄中貿易額，普亭說，他對此毫不懷疑。年底俄中貿易額將突破2000億美元。而對於一帶一路倡議，他則表示，該倡議是正確的頂層設計，有些人將其視為中國征服別人的企圖，但我們看到事實並非如此。我們看到的是合作的願望。俄羅斯本身關於發展歐亞經濟聯盟的設想，與中國的共建「一帶一路」倡議完全契合。每個國家在雙邊或多邊框架下合作，自主選擇，趨利避害，沒有任何人強加任何東西。俄羅斯願同中國一同共同努力推進該倡議的實施。

他說，在他看來，中方提出的合作理念主要優勢在於，在合作框架內，沒有人把任何東西強加在他人身上。這就是習近平主席提出的共建「一帶一路」倡議，與一些帶有殖民主義色彩的國家所推行的其他項目的區別。

談及瓦爾代會議，普亭表示，編造規則使其對自己有利，這就是殖民主義的做法。殖民國家一直認為自己是「一等人」，他們總是說自己給殖民地帶來了「啟蒙開化」，自己是「文明人」，他們給其他被視為「二等人」的民族帶來了「文明的好處」。今天，美國的政治菁英大談美國例外論，說美國是「例外」的，就意味著其他人都是「二等人」。這就是殖民思維的殘餘，僅此而已。

談到金磚國家擴員，8月缺席南非金磚會議的普亭表示：多極世界是自主產生的，其過程不可阻擋。中國潛力增強。印度和印尼在發展，拉丁美洲如巴西也在發展；俄羅斯正在重新站立起來，並變得更強大。這反映了世界多極化的客觀進程。所有加入金磚合作機制的國家都支持建構多極化世界的概念。誰都不想成為另一個國家的附庸；加入金磚合作機制的國家，可以共同努力，加速建構多極化世界的目標。

普亭也評價習近平主席是世界公認的領導者之一；他說，習近平主席不是根據一時一勢來作決定的領導人，這一點很重要。這就是真正的世界領袖與我們稱之為「臨時工」的人之間的差異。「臨時工」只來五分鐘，在國際舞台上秀一番，然後消失得無影無蹤。習近平主席是另外一種人，他是個堅定、冷靜、務實和可靠的夥伴，他想強調這一點。只要我們達成一致意見，我們就能確保雙方都遵守協議。

他說，我們之間的會面已經有很多次了，有次會面非常愉快，我們一起去了聖彼得堡，登上阿芙樂爾號巡洋艦，在聖彼得堡的涅瓦河上一起乘船。在絕對平靜友好的氣氛中，我們就雙邊關係和世界局勢進行了長時間的詳細交談。我們談得很盡興，談了所有的問題，討論得非常深入透徹。平心靜氣，氣氛和睦，就像在家裡一樣。

談到烏克蘭 危機如何和平解決，和平何時到來時，他表示，烏克蘭發生的軍事行動並非始於我們的特別軍事行動，而是始於更早的時候。他說，2014年西方國家作為亞努科維奇總統與反對派之間協議的擔保人，但短短幾天後卻推動了政變。美國官員甚至坦言，他們為此花了據說是50億美元的錢，藉由基輔政權在烏克蘭東南部頓巴斯地區發動了軍事行動，並持續了8年，還殺害婦女和兒童。

他說，他想提醒各位，當烏克蘭獲得獨立或說宣布獨立時，奠定其基礎的基本文件是《烏克蘭獨立宣言》，其主要內容是烏克蘭是一個中立國。可是，2008年，在烏克蘭未發生任何危機的情況下，西方為何宣布期待烏克蘭加入北約？於是，年復一年，年復一年，西方不斷拱火澆油。最終，危機於2014年爆發。

他表示，我們從未反對和平解決烏克蘭危機。我們甚至一度在伊斯坦堡商定好。但他要強調一點，（和平解決）需要在確保俄羅斯合法安全利益的情況下進行。

對於俄羅斯和烏克蘭還有無在短時間內縮小立場差距的可能？普亭說，我們一直在討論這個問題。但絕不能把一國的安全建立在損害別國安全的基礎上，因此烏克蘭的不結盟立場對我們來說極為重要。早在1991年，當時的美國政府就對我們說，北約不會向東擴張，但此後北約進行了五次擴張，五次。