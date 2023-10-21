對中國市場「充滿信心」 庫克連會國務院、工信部高官

中國國務院副總理丁薛祥(右)，19日在北京會見美國蘋果公司首席執行官庫克。(新華社)

中國國務院副總理丁薛祥與工信部部長金壯龍近日在北京會見蘋果公司首席執行官庫克 （Tim Cook），金壯龍表示，希望蘋果公司繼續扎根中國、投資 中國，進一步提高對華合作層次和水平，積極參與中國新型工業化進程，實現互利共贏。庫克則告訴丁薛祥，蘋果堅持經濟全球化方向，「對中國市場前景充滿信心」。

第一財經日報報導，蘋果近年推動供應鏈 扎根中國，特別是2011年庫克上任以來，多次到訪中國供應商工廠，蘋果供應鏈名單也在發生變化。2012年，蘋果首次披露供應商名單，156家供應商中，只有八家中國公司，占比僅5%。

蘋果最新的2022年度供應鏈名單中，188家供應商的430多個生產基地中，位於中國大陸和台灣的生產基地近200個，位於中國大陸的供應商數量遠超過日本和美國。

工信部長金壯龍會見蘋果CEO庫克。 (取材自工信微服微信公眾號)

工信部官微「工信微報」發布，金壯龍在會見庫克時表示，中國支持建設開放型世界經濟，將全面取消製造業領域外資准入限制措施，擴大數位產品等市場准入。希望蘋果公司繼續扎根中國、投資中國，進一步提高對華合作層次和水準，積極參與中國新型工業化進程，實現互利共贏。

庫克表示，蘋果公司願意積極參與中國經濟高品質發展，在華持續推進綠色製造、智慧製造，不斷豐富開發者生態，支持產業鏈供應鏈夥伴共同成長。

上觀新聞報導，國務院院副總理丁薛祥19日會見庫克時表示，對外開放是中國基本國策，中國對外開放的大門只會愈開愈大，中方願為包括蘋果公司在內的外資在華發展提供更多機遇，創造更好環境和條件。

庫克向丁薛祥表示， 蘋果堅持經濟全球化方向，對中國市場前景充滿信心，願在高端製造、數位經濟等領域加強與中國的合作。

紅星新聞報導，庫克在7個月時間內第二次訪問中國，被外界視為親近中國市場意圖明顯。市場研究機構TechInsights數據顯示，今年第二季度，iPhone出貨量4310萬部，中國首次超過美國，成為iPhone出貨量最大的單一市場。

外企主管訪華熱潮，無疑是個正面訊號。IPG中國首席經濟學家柏文喜指出，顯示中國市場對外資的吸引力不斷增強，也顯示中國政府積極推動擴大開放和對外合作。

目前，中國正加大力度吸引外資，並宣布將全面取消製造業領域外資准入限制措施。商務部今日提供的最新數據顯示，今年1-9月，外國投資者在華投資新設外資企業37814家，年增32.4%，顯示外資來華勢頭不減，跨國公司仍看好在華投資前景。