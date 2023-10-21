俄增加天然氣輸中 「協議」促達西歐水準

俄羅斯天然氣工業股份公司與中國石油集團簽署了「東線天然氣購銷協議附加協議」，將在今年底前加大對中國的天然氣供應量。(路透)

俄羅斯 正加大能源「向東」出口。俄羅斯天然氣 工業股份公司19日表示，該公司與中國石油 集團簽署了「東線天然氣購銷協議附加協議」，以便在今年底前向中國增加天然氣供應量，而不久的將來，對中國的天然氣供應量將達到此前向西歐的出口水準。

觀察者網引述俄新社報導，俄氣公司19日發布消息指，公司總裁米勒和中國石油集團董事長戴厚良在北京舉行工作會議，雙方討論了雙邊戰略合作的廣泛問題，特別是對俄羅斯透過中俄東線天然氣管道（「西伯利亞力量」天然氣管道）向中國提供可靠天然氣表示高度讚賞。

俄氣公司表示，雙方在會議期間還簽署了「東線天然氣購銷協議附加協議」，以在2023年底前向中國增加俄羅斯天然氣供應量。米勒更表示，在不久的將來，公司對華管道天然氣供應量將達到此前面向西歐的出口水準。

歐洲國家原是俄羅斯天然氣的主要客戶，俄烏戰爭爆發後，歐洲國家開始抵制俄羅斯，戰爭爆發後半年的2022年8月，歐盟每月從俄羅斯進口的天然氣已減少約一半，但俄羅斯與歐洲國家的天然氣管道也未完全關閉。

俄羅斯目前則通過「西伯利亞力量」（Power of Siberia）管道加大對中國供應天然氣。該管道於2019年12月開始營運。報導指出，該管道的出口規模預計在今年達到220億立方公尺，在2024年達到300億立方公尺，2025年達到每年380億立方公尺的滿荷供應量。

俄氣公司更透露，目前正在設計從俄羅斯遠東薩哈林地區至中國的天然氣管道基礎設施。工程達產後，俄羅斯對中國的天然氣供氣量每年將增加100億立方公尺，每年總計達480億立方公尺。

報導指出，俄羅斯還希望達成一項重要協議，通過新項目「西伯利亞力量2號」，每年額外向中國輸送500億立方米天然氣，途經蒙古。然而，由於天然氣價格等關鍵問題仍難以解決，談判陷入停滯。此前第三屆「一帶一路」峰會期間，中俄領導人舉行雙邊會談時，中國國家主席習近平向俄羅斯總統普亭表示，中方希望在中蒙俄天然氣管道項目上取得實質性進展。