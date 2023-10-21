泰國總理晤習後 表態挺一國兩制

10月19日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華訪問的泰國總理賽塔。(新華社)

一帶一路 論壇落幕後，仍有多位外國領導人在北京與中國國家主席習近平 舉行會晤，而泰國與中國發布的聯合新聞公報則罕見指出，泰方承認台灣是中國不可分割的一部分，「泰方支持中國『一國兩制』方針」。

據外交部昨晚訊息，習近平昨下午在人民大會堂會見賽塔時表示，中泰要做高質量共建「一帶一路」的排頭兵，加速中泰鐵路建設。賽塔則特別申明，「台灣是中國領土不可分割的一部分，泰方尊重中方核心利益，堅定恪守一個中國原則」。他也表示希望推動中寮泰聯通發展構想。

隨後的「聯合新聞公報」當中，泰方除表示堅定奉行一個中國政策，「承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分」外，還罕見表示支持中國「一國兩制」方針。

這樣的論述在東南亞大國當中相當少見，近年僅習近平於2020年初訪緬甸時，雙方聯合聲明有類似的說法。當時緬方重申「堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分，支持中方處理台灣、涉藏、涉疆問題的舉措」。

而除了賽塔，習近平昨日還與斯里蘭卡 總統維克拉馬辛哈、越南國家主席武文賞、寮國國家主席通倫、巴西眾議長里拉等人會面。根據官方通稿，越南、斯里蘭卡領導人都強調堅定「恪守」或「奉行」一個中國政策。

習近平還對維克拉馬辛哈表示，願繼續向斯方提供不附加政治條件的援助，幫助斯國應對社會民生領域面臨的困難。雙方要全力推進可倫坡港口城和漢班托塔綜合開發項目，打造成「一帶一路」旗艦工程，中國樂見斯里蘭卡「成為印度洋的商業中心」。他另外對通倫強調要以中寮鐵路沿線開發為重點，穩步推進中寮經濟走廊建設，並指中國願為寮國經濟發展「繼續提供力所能及的幫助」。