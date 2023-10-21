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平息僑民質疑 中國外交部：逾千公民撤離以色列或赴第3國

中國新聞組／北京21日電
中國遲未撤僑被抱怨後，中國外交部稱已有1000多名公民離開以色列回國或赴第三國。圖為日前滯留旅客在以色列特拉維夫附近的機場內等候。（新華社）
中國遲未撤僑被抱怨後，中國外交部稱已有1000多名公民離開以色列回國或赴第三國。圖為日前滯留旅客在以色列特拉維夫附近的機場內等候。（新華社）

以色列與哈瑪斯衝突持續，各國陸續撤僑，卻遲不見中國派出撤僑專機，引發外媒及部分僑民質疑「為政治罔顧人命」。中國外交部昨表示，衝突爆發以來，外交部即指導駐以色列使館迅速全力組織受困人員轉移撤離，已有1000多名中國公民離開以色列回國或赴第三國。中國外長王毅昨重申，在以哈衝突上，中方始終站在和平一邊，支持恢復巴勒斯坦民族的合法權利。

來源：YouTube

中國官方統計自以哈衝突爆發以來，已有四位中國公民死亡、兩人失蹤、六人受傷，但北京當局卻迄今沒有撤僑跡象。自由亞洲電台報導，許多在以色列的中國留學生向中國大使館尋求協助離開以色列，卻被中國使館告知「自己想辦法」、「警告一次，不許在本群（留學生微信群裡）發布無關消息」等。引發部分僑民質疑中國為政治站隊而罔顧僑民安全。

對此，中國外交部發言人毛寧昨天在例行記者會上回答記者提問時表示，自10月7日以哈衝突爆發後，有280多名中國公民被困在以色列南部地區斯德洛特市，安全風險較高。外交部指導駐以色列使館迅速行動，全力組織受困人員轉移撤離。在國內外前後方的共同努力下，截至目前，受困人員已全部撤離，斯德洛特市部分人員已經搭乘商業航班回國。

根據初步統計，衝突爆發後，已經有1000多名中國公民離開以色列回國或赴第三國，「我們將繼續盡力為中國公民提供協助」。

南方都市報報導，連日來，中國駐以色列使館發布多則通知，建議在以中國公民利用商業航班仍在運營時機盡快回國或離境，以規避風險，確保安全。在以中資企業也正安全有序組織本單位員工搭乘商業航班回國。

中國駐以色列使館「以館為家」昨還發布訊息稱，中國駐以色列使館負責領僑事務的參贊朱德中19日受大使蔡潤委託，專程赴醫院看望在新一輪大規模衝突中受傷的中國公民，並要求院方全力醫治。受傷中國公民則表示感謝關心關愛。

而對於以哈衝突，據外交部發布訊息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨與馬來西亞外交部長贊比里通電話時表示，在以哈衝突問題上，中方始終站在和平一邊，站在國際法一邊，站在廣大阿拉伯和伊斯蘭國家正當訴求一邊。中國支持恢復巴勒斯坦民族的合法權利。呼籲各方應摒棄一切地緣政治考慮，盡快停火止戰，防止更大規模人道災難。

贊比里表示，馬方讚賞中方促進停火止戰、保護無辜平民、推動對話和談的努力。期待中方為推動衝突雙方盡快回到談判桌前發揮重要作用。

以色列 中國留學生 王毅

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