中研究員籲應未雨綢繆 侵略台灣若遭制裁 中國參考俄烏經驗研究對策

根據中國政府附屬研究機構研究員，若中國與美國就台灣問題開戰，應「未雨綢繆」，確保金融及經濟穩定。（路透）

根據中國政府附屬研究機構研究員，若中國與美國就台灣問題開戰，中國將需要建立一個受美國制裁的全球企業網絡、扣押中國境內美國資產和發行黃金計價的債券。

路透翻閱自2022年2月以來發表的200多篇中文政策論文和學術文章發現，俄羅斯全面入侵烏克蘭後對莫斯科實施的制裁，促使數以百計的中國經濟學家、金融家和地緣政治分析師研究中國該如何緩解極端情況，包括美元被凍結的情形。

中國人民銀行江蘇省鹽城市分行研究員陳鴻祥寫道，「在中美博弈加劇、台海衝突的背景下」，要警惕美國對中國複製這套金融制裁模式，表示中國應「未雨綢繆」，確保金融及經濟穩定。

在評估俄國 經驗時，許多研究員警告，考量到中國的經濟規模大得多，以及對外國先進科技和貨物進口的依賴，與西方的制裁之爭可能對中國更具破壞性。一些人加倍強調，增加相互依賴可能比關起大門更為明智。

美國高級軍官曾表示，中國國家主席習近平已下令中國人民解放軍2027年前為犯台做好準備。北京 當局不排除武力犯台，但從未透露過備戰細節。

經濟學家、前中國人民銀行貨幣政策委員余永定2022年7月在一篇期刊文章中提到：「分析各種可能的情景，拿出中國的防範、應對和反制措施無疑是中國決策部門的當務之急。」

中國國務院新聞辦公室並未回應有關北京當局的應急方案的詢問。

●借鏡莫斯科

去年俄國央行超過3000億美元外匯存底遭凍結，並被逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，尤其令中國專家感到憂心，因為中國擁有超過3兆美金外匯存底，且經濟依賴出口。

中國國際期貨總經理王永利和幾名中國人民銀行研究員在文章中寫道，若美國對中國實施俄國式的制裁，北京當局應凍結美國的投資、退休基金，並扣押美國企業資產。文中並沒有指名潛在目標為哪些公司。

北京智庫中國國際經濟交流中心（CCIEE）學者孫曉濤2月發表一篇文章，認為中國應推動更多以黃金計價的貿易，以避免人民幣大幅波動，這呼應了俄國央行自俄烏戰爭爆發以來，增加100萬盎司黃金儲備的決定。

部分中國政策與這些研究的建議相符。根據中國人民銀行10月初的資料顯示，中國人民銀行已連續11個月增持黃金。

●能源和結盟

除了金融制裁，俄羅斯對西方國家向其石油 、天然氣、金屬和晶片產業施壓的反應也讓中國研究者深思。

上海社會科學院研究員牟靈芝今年1月寫道，俄國要求天然氣交易以盧布支付，這應該促使中國加快推動以人民幣為鋰等商品定價。鋰對電動車電池非常重要。

中國人民銀行海南省分行研究員夏凡（Xia Fan，音譯）去年11月也寫道，中國應「加速以人民幣結算國際能源交易的進程」，以削弱美元在石油市場的主導地位。

其他研究員呼籲建立一個新的經濟聯盟，以便在制裁之爭中保護中國。

●尋求解決方案

部分分析人士強調人民幣國際化的侷限性，主張中國應透過加強與美國和其盟國的經濟聯繫來減輕制裁。

余永定表示：「由於中美之間的緊密經濟和金融聯繫，美國不會做出『殺敵一千自傷八百』的事情。」

許多研究人員建議北京當局進一步開放國內金融市場，將美國和其盟友以及相關國家的企業利益，與中國連結起來，增加制裁的成本。