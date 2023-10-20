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9成日人對中國印象不好 王毅：受中美氛圍影響

記者廖士鋒／綜合報導
中國大陸外交部長王毅19日在北京-東京論壇發表視訊致詞，強調日本「在台灣問題上頻頻越線，對兩國關係的政治根基造成了實質性的損害」。（路透）
中國大陸外交部長王毅19日在北京-東京論壇發表視訊致詞，強調日本「在台灣問題上頻頻越線，對兩國關係的政治根基造成了實質性的損害」。（路透）

中國外長王毅19日在第19屆北京-東京論壇上發表視訊致詞指出，「當前日本的對華認知出現明顯的倒退，錯誤將中國定位為前所未有的最大戰略挑戰，在台灣問題上頻頻越線，對兩國關係的政治根基造成實質性的損害」。他呼籲「只有雙方重信守約，兩國關係才能順利發展」。

王毅曾長年任職中國駐日大使館，擔任外長後也曾多次到訪日本。據澎湃新聞報導，他在19日的視訊致詞中表示，雙方要踐信守諾，維護兩國關係的政治基礎，「包括中日和平友好條約在內的中日四個政治文件是兩國關係的政治基礎，其核心是雙方就歷史、台灣等重大敏感問題達成重要的諒解和共識」。他強調，事實證明，只有雙方重信守約，兩國關係才能順利發展，否則就會「偏離航向，陷入迷途」。

對於10月23日就是「中日和平友好條約」生效45周年，王毅則提到，「條約規定的恪守『中日聯合聲明』原則、互不干涉內政、反對任何國家謀求霸權等一系列核心的內容，仍然是中日關係必須恪守和遵循的」。

而就近期民調顯示，高達92%日本受訪者對中國印象不好，王毅則認為，「受中美關係氛圍的影響，中日國民感情近年來持續在低位徘徊，必須引起我們的高度重視，同時共同來加以扭轉」，他喊話「兩國關係越不盡如人意，我們越要發揚以民促官的傳統」。

另據日本共同社消息，日本首相岸田文雄在論壇開幕式也發表書面致詞，提到「日中兩國是對地區和國際社會和平與繁榮負有重要責任的大國」，並稱「與中國對話極其重要」。岸田文雄還指出與中國國家主席習近平「就構建有建設性且穩定的日中關係這一大方向達成了一致」、「有必要通過雙方的努力切實推進」，他呼籲讓圍繞核廢水問題惡化的日中關係走向穩定。

日本 王毅 岸田文雄

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