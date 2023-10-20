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李尚福消失後 外界看好劉振立、何衛東接任防長

記者陳政錄／北京報導
中國國防部長李尚福的去留受到關注。（歐新社）
中國國防部長李尚福的去留受到關注。（歐新社）

中國第14屆全國人大常委會第6次會議，20日起至24日在北京舉行，議程包括審議有關任免案，和關於提前下達部分新增地方政府債務限額的議案，當中以國防部李尚福人事案最受到關注。

人大常委會決定官員人事任免，上一次神隱多時的前外長秦剛也是在7月25召開的人大常委會第四次會議上經表決免去秦剛外交部部長職務，任命王毅為外交部部長。

另據國防部發布，近日塞爾維亞副總理兼國防部長訪中，但與他會見的是中共中央軍委副主席張又俠，李尚福仍未露面。李尚福目前仍是中共中央軍委委員、國防部長及國務委員，但即將召開的全國人大常委會第6次會議議案，將「審議有關任免案」，李尚福的去留受到關注。

本月29日到31日，北京將舉辦第10屆香山論壇，按慣例防長將發表主題演講，因此有分析認為，人大常委會會議將在香山論壇登場前，任命新防長。

路透日前引述消息人士稱，可能由長年任職參謀首長職務的中共中央軍委劉振立接任，但香港明報報稱，為求穩定，也可能由更接近習近平的中共中央軍委副主席何衛東兼任。

今天召開的人大常委會會議還將審議關於提請審議授權提前下達部分新增地方政府債務限額的議案，和保守國家秘密法修訂草案的議案等。

在中國經濟成長放緩背景下，對新增債務限額方面，第一財經等媒體報導稱，這代表國務院提前下達最高6成新增債務限額規定可望延續，地方政府能因此在明年初，就發債籌資投向重大項目建設，展現積極財政政策。

國防部 李尚福 中共

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