日藥企高管失蹤半年 中證實涉間諜罪被捕

日本 政府19日表示，中國正式逮捕了一名今年3月因涉嫌從事間諜 活動而被拘押的日本商人。日本呼籲北京 釋放其國民，以避免這個問題成為兩國關係中又一個棘手的問題。內閣官房長官松野博一稱，東京將繼續通過「各個層面」的努力敦促北京盡快釋放該男子。

美國之音報導，日本共同社確認被逮捕的男子是日本製藥商安斯泰來製藥集團(Astellas Pharma) 的員工。該名被拘留的男子在中國工作了20年，曾擔任中國日本商工會議所高級官員。他在3月結束任期準備回日本前，在機場遭北京市安全局扣留。

根據中國的司法制度，對嫌疑人的正式逮捕會促使檢察官在提出指控之前對案件進行更深入的調查。

中國外交部發言人毛寧19日的例行記者會上表示，該名日本公民因涉嫌從事間諜活動，被中方相關部門依法採取刑事強制措施。她說，「中國是法治國家，依法處理相關案件，依法保護當事人各項合法權益。」

今年三月，中國當局以涉嫌「從事間諜活動、違反反間諜法」的罪名拘留了安斯泰來的這名員工。9月中旬，該男子被刑事拘留。中國法律規定，刑事拘留後37天內可以正式逮捕。

日經新聞稱，日本大使館已六次會見這名男子，了解他的健康狀況。安斯泰來19日表示，會繼續通過外交部採取適當措施。

中國日前修訂後的「反間諜法」生效後，擴大了間諜活動的範圍。由於國家安全的定義仍不明確，該法引發了在華外籍人士和外國商界的擔憂。