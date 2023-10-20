以哈衝突習近平首度表態：落實兩國方案、盡快停火

中國國家主席習近平19日在北京會見埃及總理馬德布利。(新華社)

針對以色列 與哈瑪斯衝突（以哈衝突），中國國家主席習近平 首度表態。習近平19日會見埃及總理馬德布利時，強調當務之急是盡快停火止戰，避免衝突擴大甚至失控、造成嚴重人道主義危機，並主張解決巴以衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」。當地不少僑民則對中國迄今未派撤僑專機甚至要他們「自己想辦法」表示不滿。

據新華社報導，習近平昨天在在人民大會堂會見赴華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的馬德布利時，就當前巴以局勢闡明中方原則立場。習近平表示，解決以哈衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦 國，實現巴以雙方和平共處。中方願同埃及和阿拉伯國家加強協調，推動早日全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題。

美國之音引述紐約時報報導指出，這似乎是習近平在以哈衝突爆發以來首次就這個議題發表較深入的公開評論。

馬德布利則對習近平表示，埃及總統塞西原本很期待能參與一帶一路國際合作高峰論壇，但由於以哈局勢，不得不留在國內。埃及和阿拉伯國家高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上一貫秉持公正立場，期待中方為解決當前危機發揮更大作用。

對於紐約當地時間18日中午安理會未能通過有關以哈衝突的決議，中國常駐聯合國代表張軍表示震驚和失望。加薩地面情況正迅速惡化，相關國家口頭上強調安理會應該採取正確的行動，但他們的投票立場讓人懷疑他們根本不希望真正解決問題。中國呼籲安理會迅速採取強力行動，避免更大人道災難。

當天，巴西起草的以哈局勢決議草案獲12個安理會成員贊成，但美國投了否決票，致使決議未獲通過。

另中央社報導，多國派專機前往以色列撤離本國僑民之際，但中國仍未派專機撤僑；中國駐以色列大使館19日凌晨通報，建議在以色列的中國公民「利用商業航班仍在運營時機」盡快回國或離境，以規避風險確保安全。有條件人員也可在「保證安全的基礎上」選擇自駕等方式透過有關陸路口岸離境。