中國愛國教育法二審 貫徹習思想 老黨員籲抓早抓小

老黨員呼籲愛國主義教育要「抓早抓小、入腦入心」。圖為一名孩童為中國國家主席習近平繫上紅領巾。(新華社資料照片)

中國全國人大常委會自20日起開會，會中將審議備受關注的「愛國主義教育 法（草案）」二次審議稿，新增包括完善學校愛國主義教育等內容。全國人大常委會法制工作委員會發言人楊合慶19日表示，愛國主義教育法貫徹國家主席習近平 文化思想，特別突出青少年和學校愛國主義教育；草案公開徵求意見期間，還有老黨員呼籲愛國主義教育要「抓早抓小、入腦入心」。

全國人大常委會自20日起至24日開會，外界除關注國防部長李尚福是否會被免職，還將審議多部法律。據全國人大官網消息，楊合慶19日在記者會上表示，提請本次常委會會議審議的「愛國主義教育法（草案）」二次審議稿修改主要內容包括：充實愛國主義教育的內容，完善鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育的規定，完善學校愛國主義教育的規定，加強愛國主義教育的實施措施等。

此前草案已在2023年6月由全國人大常委會第3次會議進行初次審議。之後向社會徵求意見，共收到311人提出的586條意見，還有收到來信六封，草案二次審議稿「對社會公眾的意見進行了充分研究和吸收採納」。楊合慶表示，其中，有老黨員們建議愛國主義教育要「抓早抓小、入腦入心」。

楊合慶表示，制定「愛國主義教育法」，是落實憲法規定和憲法精神的重要舉措，也是保證國家長治久安的重要舉措。據了解，第二次的審議將會加強實施措施，且強調制定此法將進一步營造「唱響愛國主義主旋律的濃厚社會氛圍」。

而最近新提出的「習近平文化思想」，也被官方指出法律草案將「貫徹」此思想，「在教育內容上，將中華民族發展史、中華優秀傳統文化、歷史文化遺產、英雄烈士的事蹟和精神等作為愛國主義教育的重要內容；在教育方式上，強調充分發揮文物古跡、文化遺產、各類博物館、紀念館等的教育功能，利用各種傳統節日組織開展民俗文化活動，增進家國情懷」。

會中即將審議的還有「海洋環境保護法修訂草案」、「糧食安全保障法草案」、「國務院 組織法修訂草案」、「保守國家秘密法修訂草案」等。這次並未審議對「傷害中華民族情感」定義不清、近期受到民眾與學者反彈的「治安管理處罰法修訂草案」。