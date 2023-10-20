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中國經濟外資看淡 WSJ：財政金融失衡 恐爆危機

中國新聞組／北京20日電
華爾街日報警告，中國財政金融失衡嚴重，可能爆發危機。圖為廣交會第一期線下展會19日結束，共有超過10萬人到會。（中新社）
華爾街日報警告，中國財政金融失衡嚴重，可能爆發危機。圖為廣交會第一期線下展會19日結束，共有超過10萬人到會。（中新社）

中國公布第3季國內生產毛額（GDP）增長4.9%，外資投行普遍認同2023年中國GDP增長「保5」在望。不過有些外資投行認為，2024年中國經濟增長動力將進一步放慢。華爾街日報(WSJ)分析則警告，中國財政金融失衡嚴重，可能爆發危機。

四大外資投行普遍認同中國今年國內生產毛額（GDP）增長「保5」在望，瑞銀、花旗、摩根大通（小摩）及野村均上調今年中國經濟預測。不過，外資投行預計2024年中國經濟增長動力將進一步放慢，野村更繼續認為中國明年GDP增長不足4%，史坦普亞太區首席經濟學家Louis Kuijs提出質疑稱，雖然最近幾星期其他指標顯示復甦的初步跡象，但應當謹慎數據可能有問題。

路透報導，摩根大通經濟學家分析，中國名目GDP成長疲軟（包括通膨影響）表明，獲利和利潤前景仍將是民間投資復甦的障礙。這意味需要加強刺激和改革力度，以「果斷地阻擋債務通縮循環」。他們同時指出，由於擔憂債務風險和弱勢人民幣，中國官方刺激經濟成長的能力受到限制。

包括瑞銀與摩根大通都提醒，下一個要關注的政策指標將是12月的中央經濟工作會議。

華爾街日報指出，中國房地產市場泡沫正在退去，地方政府面臨償債困難，銀行體系則嚴重暴露於這兩方面風險之下。這些因素一般被視為金融危機先兆，但傳統觀點認為，中國情況並非如此，因為中國債務的債權人是國內投資者，而非外國投資者；此外，中國國內金融系統很大一部分都有政府做靠山，而且強幹的技術官僚能夠把控形勢。

報導指出，雖然現在不可能很快就發生像李曼兄弟2008年倒閉後的全球恐慌那樣的崩潰，然而，中國的財政和金融失衡狀況已非常嚴重，將這個國家帶入一個未知領域，甚至因其巨大體積而將全世界帶入一個未知領域。

中國巨額債務的源頭在許多方面都是典型的道德風險案例，開發商和地方政府之所以能藉這麼多錢，是因為貸款人認為中國政府會出手相救。但這種假設是建立在隱性的保證上，隨著越來越多開發商的財務狀況日益受到懷疑，信貸風險很快就出現了。 

報導指出，雖然中國的金融體系與世界其他國家的金融體系之間的聯繫有限，這會限制危機的蔓延，但就絕對規模而言，中國的金融體系仍然十分龐大，一旦開始出現動盪，國外似乎肯定會以某種方式感受到衝擊波。

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