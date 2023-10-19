我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

深夜旅館房門響 女開門中彈 華人目擊嚇壞

釣島領空攔截事件 北京籲加拿大嚴控一線部隊避免升級

記者廖士鋒／即時報導
中國解放軍10月14日在釣島空域驅離加拿大軍機、16日在釣島海域驅離進入領海的日本船隻。圖為釣魚台列嶼。（路透）
中國解放軍10月14日在釣島空域驅離加拿大軍機、16日在釣島海域驅離進入領海的日本船隻。圖為釣魚台列嶼。（路透）

中國近日在釣島周邊的實質性動作似乎正在加強，除了16日對進入釣魚台領海的日本船隻採取「必要管控措施並警告驅離」外，加拿大軍機14日在釣魚台空域執行任務時，也被解放軍軍機攔截警告驅離。加拿大指責後者「不安全不專業方式」，對此中國國防部回擊批評加拿大行徑「極易造成誤解誤判，性質惡劣、十分危險」，並要求加方「嚴控一線部隊行動，立即停止任何挑釁行為，切實避免事態進一步升級」。

中國國防部發言人吳謙18日晚間就加拿大空軍CP-140近期在華東沿海、釣魚台空域的行為表示，中共空軍依據法律和有關國際規則，對其實施查證識別、跟蹤監視、警告驅離等管控措施，「處置行動完全合理合法、專業規範。加方有關炒作罔顧事實，意在混淆國際視聽」。

吳謙強調，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，「加方行徑嚴重侵犯中國主權，威脅中國國家安全，極易造成誤解誤判，性質惡劣、十分危險。中方對此予以強烈譴責，並向加方提出嚴正交涉」。他正告加方「謹言慎行，嚴控一線部隊行動，立即停止任何挑釁行為，切實避免事態進一步升級」。

此前中國外交部發言人毛寧已在17日表示，事實真相就是，「加方軍機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，中方依法依規處置」。毛寧還提到，近年來，加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，頻繁對中國抵近偵察並挑釁。「聯合國安理會決議從未授權任何國家以執行決議為由在他國管轄海空域部署軍力開展間諜偵察活動。中方堅決反對任何國家以執行決議為名危害中國國家主權和安全。中方敦促加方正視事態嚴重性，立即停止冒險挑釁行為」。

中國官媒環球時報19日援引中國軍事專家張學峰表示，近年來，除了美國以外，澳洲、加拿大等域外國家的飛機「頻繁對中國周邊海空域進行抵近偵察，而且不時對中國飛行員捍衛國家主權的正常應對措施橫加指責」。

此次加拿大軍機事件，張學峰強調加拿大「倒打一耙，聲稱中國軍機對其『危險接近』」。

而就美國國防部表示中國加強對美國在太平洋偵察機的侵略行為、兩年內進行180多次危險攔截，張學峰指出，「背後的事實是：美國軍機頻繁在中國周邊海空域進行抵近偵察，頻次和密度以及咄咄逼人的態勢，大大超出以往」。張學峰還以澳洲軍機靠近南海島礁偵查為例指出，「這些軍機遭到中方戰機近距離抵近攔截，實屬咎由自取，『敬酒不吃吃罰酒』」。

加拿大 釣魚台 國防部

上一則

怎麼看美版「一帶一路」？王毅：不妨在國際上比一下

延伸閱讀

美升級半導體等領域對中出口管制 中商務部：單邊霸凌 強烈反對

美升級半導體等領域對中出口管制 中商務部：單邊霸凌 強烈反對
T-Mobile：部分用戶手機費用將自動升級更昂貴方案

T-Mobile：部分用戶手機費用將自動升級更昂貴方案
空軍松指部淪陷 地勤少校遭共諜吸收交軍機被起訴

空軍松指部淪陷 地勤少校遭共諜吸收交軍機被起訴
加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

熱門新聞

乳牛貓一起烤火，但其中一隻好像不太一樣。(圖取自新浪網)

4隻乳牛貓烤火取暖「有臥底」網笑：不仔細看真沒發現

2023-10-16 13:55
雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
(取自微博)

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

2023-10-16 13:44
加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

2023-10-17 13:02

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
以色列官方帳號發影片稱炸醫院火箭來自加薩 遭抓包後刪除

以色列官方帳號發影片稱炸醫院火箭來自加薩 遭抓包後刪除
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」