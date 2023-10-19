釣島領空攔截事件 北京籲加拿大嚴控一線部隊避免升級

中國解放軍10月14日在釣島空域驅離加拿大軍機、16日在釣島海域驅離進入領海的日本船隻。圖為釣魚台列嶼。（路透）

中國近日在釣島周邊的實質性動作似乎正在加強，除了16日對進入釣魚台 領海的日本船隻採取「必要管控措施並警告驅離」外，加拿大 軍機14日在釣魚台空域執行任務時，也被解放軍軍機攔截警告驅離。加拿大指責後者「不安全不專業方式」，對此中國國防部 回擊批評加拿大行徑「極易造成誤解誤判，性質惡劣、十分危險」，並要求加方「嚴控一線部隊行動，立即停止任何挑釁行為，切實避免事態進一步升級」。

中國國防部發言人吳謙18日晚間就加拿大空軍CP-140近期在華東沿海、釣魚台空域的行為表示，中共空軍依據法律和有關國際規則，對其實施查證識別、跟蹤監視、警告驅離等管控措施，「處置行動完全合理合法、專業規範。加方有關炒作罔顧事實，意在混淆國際視聽」。

吳謙強調，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，「加方行徑嚴重侵犯中國主權，威脅中國國家安全，極易造成誤解誤判，性質惡劣、十分危險。中方對此予以強烈譴責，並向加方提出嚴正交涉」。他正告加方「謹言慎行，嚴控一線部隊行動，立即停止任何挑釁行為，切實避免事態進一步升級」。

此前中國外交部發言人毛寧已在17日表示，事實真相就是，「加方軍機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，中方依法依規處置」。毛寧還提到，近年來，加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，頻繁對中國抵近偵察並挑釁。「聯合國安理會決議從未授權任何國家以執行決議為由在他國管轄海空域部署軍力開展間諜偵察活動。中方堅決反對任何國家以執行決議為名危害中國國家主權和安全。中方敦促加方正視事態嚴重性，立即停止冒險挑釁行為」。

中國官媒環球時報19日援引中國軍事專家張學峰表示，近年來，除了美國以外，澳洲、加拿大等域外國家的飛機「頻繁對中國周邊海空域進行抵近偵察，而且不時對中國飛行員捍衛國家主權的正常應對措施橫加指責」。

此次加拿大軍機事件，張學峰強調加拿大「倒打一耙，聲稱中國軍機對其『危險接近』」。

而就美國國防部表示中國加強對美國在太平洋偵察機的侵略行為、兩年內進行180多次危險攔截，張學峰指出，「背後的事實是：美國軍機頻繁在中國周邊海空域進行抵近偵察，頻次和密度以及咄咄逼人的態勢，大大超出以往」。張學峰還以澳洲軍機靠近南海島礁偵查為例指出，「這些軍機遭到中方戰機近距離抵近攔截，實屬咎由自取，『敬酒不吃吃罰酒』」。