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帶路晚宴現40公尺長桌 中歐鐵路、西安鐘樓全擺上來

記者林宸誼／綜合報導
晚宴菜單部分，首先為冷盤，熱菜有沙蔥牛肉、北京烤鴨、什錦蔬菜。(視頻截圖)
晚宴菜單部分，首先為冷盤，熱菜有沙蔥牛肉、北京烤鴨、什錦蔬菜。(視頻截圖)

一帶一路」晚宴17日在北京人民大會堂舉行，是中國國家主席習近平及夫人彭麗媛歡迎來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的國際貴賓。歡迎晚宴菜單及長40多公尺長桌布置也隨之曝光。菜單中有北京烤鴨、酒水裡包含貴州茅台，盡顯中國特色。

央視新聞報導，40多公尺的長桌上每個位置都擺放了不同國家的國旗，並用細線保持整齊劃一。

長桌中間是「一帶一路」的展示，透過中歐鐵路、高鐵、西安鐘樓、大雁塔、中國國際絲路中心大廈等交織出古代與21世紀現代絲綢之路的景象。另外，還有馬車、木船、港口等反應現代化進程的裝飾物；以及瓷器、茶葉、絲綢等中國自古以來對外出口貿易的物資。

最受關注的晚宴菜單部分，首先為冷盤，熱菜有沙蔥牛肉、北京烤鴨、什錦蔬菜和全家福；主食甜點包括冰花鍋貼、蟹黃燒賣、天鵝酥、象形枇杷、水果、冰淇淋等。

飲料可選擇咖啡和茶；酒水部分則全部為中國產，有2009年的長城干紅、2016年的張裕干白及貴州茅台酒。

曲目單有中國民歌「喜洋洋」、「紅梅花兒開」、「茉莉花」等，以及用印尼、寮國、蒙古等國家樂曲組成的「亞洲之聲」，同時還有「亞非之聲」、「非洲之聲」、「亞歐之聲」等多國樂曲組合。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的貴賓晚宴顯中國特色。（視頻截圖）
第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的貴賓晚宴顯中國特色。（視頻截圖）

北京 一帶一路 咖啡

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