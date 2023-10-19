習普會10年42次 習近平：推進中俄關係非權宜之策

俄羅斯總統普亭(前左二)18日出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，並與中國領導人習近平(前右二)會晤。(路透)

中國國家主席習近平 18日與俄羅斯總統普亭 在北京「一帶一路 」高峰論壇會晤。 習以「老朋友」稱呼普亭，強調發展永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的中俄關係不是「權宜之策」，而是「長久之計」。普亭亦稱兩國面對共同外部威脅，只會加強彼此關係。習近平2013年至今10年裡，先後與普亭42次會晤，顯見中俄鐵桿兄弟情深。

綜合媒體報導，兩國元首在會晤前先後在「一帶一路」論壇開幕式上發言，習近平指出，普亭總統連續三次出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，體現了俄方對共建「一帶一路」倡議的支持。俄羅斯是中國開展共建「一帶一路」國際合作的重要夥伴。中俄東線天然氣管道等重大基礎設施項目投入運營，為兩國人民帶來了實打實的好處。

習近平不點名批評美國等西方國家，提出所謂「三不搞三反對」。

習近平指出，共建一帶一路注重的是眾人拾柴火焰高、互幫互助走得更遠，崇尚的是自己過得好、也讓別人過得好，實踐的是互聯互通、互利互惠，謀求的是共同發展、合作共贏。「不搞意識形態對立，不搞地緣政治博弈，也不搞集團政治對抗，反對單邊制裁，反對經濟脅迫，也反對脫鉤斷鍊」。

國際關係學者認為，一百多個國家與會者中，沒有西方工業國元首，三個「不搞」和三個「反對」的表述，明顯是針對西方等國。

報導指出，習近平與普亭在「一帶一路」論壇開幕式過後緊接舉行雙邊會談。習近平指出，中俄雙邊貿易額正不斷朝著2000億美元目標邁進。普亭回應：「從一年前的今天開始，2000億已經達到了。對於今年年底來說，這個肯定會被超越。」普亭並讚揚習近平十年前提出的「一帶一路」倡議發展得非常好，「因為所有人都從中受益」。

習近平表示，2013年至今的10年裡，他同普亭先後42次會晤，建立了良好的工作關係和深厚友誼。明年是中俄建交75周年。中方願同俄方一道，準確掌握歷史大勢，順應世界發展潮流，始終立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵，體現大國擔當，為助力兩國發展振興、維護國際公平正義、促進世界共同發展貢獻力量。