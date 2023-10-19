習宣布「一帶一路」8行動 ：製造業外資准入限制全撤

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京人民大會堂舉行開幕式，中國國家主席習近平率與會的各國元首與代表入場。（新華社）

在西方國家質疑與抵制聲中，第三屆「一帶一路 」國際合作高峰論壇開幕。相較於2017年在首屆論壇上稱一帶一路是「世紀工程」，中國國家主席習近平 開幕致詞時宣布推出更開放的貿易政策，包括創建「絲路電商」合作先行區，並全面取消製造業領域的外資准入限制措施。

習近平表示一帶一路合作將從「大寫意」進入「工筆畫」階段，中國將統籌推進一大批標誌性項目和「小而美」民生項目。似乎預示一帶一路發展方向將轉變。

習近平另在會中宣布高質量共建「一帶一路」的八項行動：構建立體互聯互通道路、支持建設開放型世界經濟、展開務實合作、促進綠色發展、推動科技創新、支持民間交往、建設廉潔之路、完善國際合作機制。

他提出，中國將和更多國家商簽自貿、投保協定，全面取消製造業領域外資准入限制措施，擴大數位產品等市場准入，統籌推進標誌性工程和「小而美」民生項目。中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立人民幣3500億元融資窗口（約478.3億美元）、絲路基金新增資金人民幣800億元(約109億美元)，支持共建「一帶一路」項目。

根據中國外交部會後發布的訊息計算，本屆論壇有23個國家的領導人出席，明顯遜於前兩屆。2019年的第二屆論壇共有包括中國在內的38個國家的元首和政府領導人，及聯合國秘書長、國際貨幣基金總裁等40位領導人參加。今年出席者以中南美洲、非洲、東南亞、中亞國家為主，歐盟國家僅匈牙利總理奧班出席。

習近平表示，十年前他提出共建一帶一路倡議的初心，是借鑒古絲綢之路，希望透過與各國加強政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，為世界經濟增長注入新動能，為全球發展開闢新空間，為國際經濟合作打造新平台。

俄羅斯總統普亭 致辭時，將習稱為「親愛的好友」，他並稱讚「一帶一路」讓全球更團結，與俄「大歐亞」理念契合，俄方已和中國就平行協調發展歐亞經濟聯盟與「一帶一路」達成協議。不過普亭致辭時，部分代表暫時離場。路透稱，離場者包括法國前總理哈發林。