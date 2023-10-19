反核汙水排海 中國9月進口日本水產品「歸零」

據中國海關總署最新數據，中國9月從日本進口的水產品已徹底「歸零」，這是中國對日本核汙水排海反制措施的具體體現。（歐新社）

日本 政府8月24日啟動福島核汙水 排海計畫後，中國海關總署隨即宣布暫停進口日本水產品，據中國海關總署發布的最新數據，中國9月從日本進口的水產品已徹底「歸零」。

中國海關總署18日發布「中國進出口統計月報」，其中，9月自部分國家（地區）進口商品類章金額表顯示，中國從日本進口的「魚及其他水生無脊椎動物」沒有任何紀錄。此前8月，中國從日本進口的這一類章商品中的金額還有1.49億元人民幣（約2045萬美元）。

數據還顯示，今年前8個月，中國總計從日本進口了20.85億元，與18日剛發布的前9個月的累積數據完全相同，顯示中國整個9月份都沒從日本進口任何水產品。

翻查中國海關總署發布的統計報告，除水產品，中國9月從日本進口的肉、魚及其他水生無脊椎動物的製品亦無任何數據紀錄。這一結果是中國對日本核汙水排海反制措施的具體體現。

日本政府8月24日啟動福島核廢水排海，中國海關總署同天發布公告，表示對原產地為日本的水產品採取緊急措施，即日起全面暫停進口日本水產品。根據中國食品土畜進出口商會的統計，中國8月自日本進口的水海產品及製品比去年同期減少63%，其中，貝類年降67.1%。

除了中國全面暫停進口原產地為日本的水產品，香港 也於8月24日禁止日本10個都縣的水產進口。俄羅斯則在近日表態跟進。對此，日本政府回應指各國相關作為「缺乏科學依據」，並敦促各國撤銷禁令措施。中國外交部發言人汪文斌則回應，中方採取的緊急措施，依據中國法律法規及世貿組織相關規定，完全正當、合理、必要。

中國外交部並強調，中方在日本福島核汙水排海問題上的立場是一貫的、明確的，堅決反對日方單方面排海行動，日本政府應全面回應國際社會關切，以真誠態度同周邊鄰國充分協商，以負責任方式處置核汙水。