我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

五眼聯盟罕見聯合聲明 批中國網攻竊密 北京：抹黑

編譯中心／綜合18日電
美國聯邦調查局17日在矽谷中心的帕洛阿爾托市（Palo Alto）舉辦首次新興技術與創新安全峰會，邀請美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭「五眼聯盟」領導人出席。(取材自FBI網站)
美國聯邦調查局17日在矽谷中心的帕洛阿爾托市（Palo Alto）舉辦首次新興技術與創新安全峰會，邀請美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭「五眼聯盟」領導人出席。(取材自FBI網站)

「五眼聯盟」國家情報領導人17日共同發布一份罕見聯合聲明，指責中國竊取智慧財產權，並利用人工智慧技術對各國進行網攻和間諜活動。對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中國致力於保護智慧財產權，堅決反對針對中國毫無根據的指控與抹黑。

路透報導，五眼聯盟官員在美國加州矽谷會見民營企業後，發表上述聲明。五眼聯盟由美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成，旨在分享彼此情報網。

美國聯邦調查局局長雷伊表示，這次「破天荒」的聯合呼籲，目的是要對抗中國對全球新創產業所構成「前所未有的威脅」。

相關官員表示，從量子技術、機器人到生物技術和人工智慧，中國在各個領域竊取機密。雷伊說：「中國長期以來都在利用一張技術大網來攻擊企業：網路入侵、特務情報操作、看似無害的企業投資和交易。而這張大網的每根繩線都變得更肆無忌憚、更加危險。」

美國長久以來指責中國竊取智慧財產權，這個議題向來也是美中關係的一大痛點，而這次是五眼聯盟成員首度聯合公開譴責中國。

對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中國致力於保護智慧財產權。

他在致路透的聲明中指出：「我們堅決反對針對中國毫無根據的指控與抹黑，希望相關各方客觀、公正看待中國的發展。」

澳洲安全情報組織總監勃吉斯說：「中國政府正在進行史上規模最大、最複雜的智財權和專業知識盜竊活動。我們在這裡所討論的行為，遠遠超出了傳統的間諜活動範圍。」

雷伊表示，中國駭客計畫規模比其他主要國家每個駭客計畫的總和還要大，再加上北京派出間諜，以及從民營企業與研究機構竊取的商業機密，讓中國擁有巨大力量。

官員呼籲民間產業和學術界協助對抗這些威脅，而其中最主要的就是人工智慧工具。

間諜 人工智慧 澳洲

上一則

反送中示威中槍港青 遭判囚47個月

下一則

減塑修例通過 港明年4/22起分階段棄用塑膠產品

延伸閱讀

北京、塞爾維亞簽約 中國高速動車組首出口歐洲

北京、塞爾維亞簽約 中國高速動車組首出口歐洲
13中企被美拉黑 摩爾線程、北京壁仞科技強烈抗議

13中企被美拉黑 摩爾線程、北京壁仞科技強烈抗議
北京向巴勒斯坦提供人道援助 堅決不提哈瑪斯「殘殺」

北京向巴勒斯坦提供人道援助 堅決不提哈瑪斯「殘殺」
性勒索美國青少年 奈及利亞兄弟檔落網

性勒索美國青少年 奈及利亞兄弟檔落網

熱門新聞

乳牛貓一起烤火，但其中一隻好像不太一樣。(圖取自新浪網)

4隻乳牛貓烤火取暖「有臥底」網笑：不仔細看真沒發現

2023-10-16 13:55
雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
(取自微博)

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

2023-10-16 13:44
加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

2023-10-17 13:02

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」