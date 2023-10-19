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認房不認貸效果不彰?中國房地產投資額 連17個月負成長

中國新聞組／北京19日電
全中國房地產開發投資額今年1至9月累計年減9.1%，連續17個月呈現負成長。圖為福建省福州市一處正在興建的建案。（中新社）
全中國房地產開發投資額今年1至9月累計年減9.1%，連續17個月呈現負成長。圖為福建省福州市一處正在興建的建案。（中新社）

中國國家統計局18日公布「全國房地產市場基本情況」統計數據資料顯示，全中國房地產開發投資額今年1至9月累計年減9.1%，連續17個月呈現負成長，顯示受到資金緊縮影響，房企開發投資信心持續偏弱。對此，有專家分析指出，認房不認貸效果不彰。

中央社報導，統計數據資料顯示，今年1至9月，全國房地產開發投資額人民幣8兆7269億元（約1兆1977億美元）年減9.1%；其中住宅投資額6兆6279億元，年減8.4%。全國房地產開發投資額從去年4月開始，累計年增率皆為負成長。

中國國家統計局副局長盛來運表示，官方從去年到今年推出一系列穩定房地產優化政策，由目前實施的初步情況來看，確有發揮效果；房地產開發投資額持續下降，不過以月比較來看，降幅有所收斂。

全國房地產開發投資額為內需動能觀察窗口。澎湃新聞報導，諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪表示，受到資金緊縮影響，房企開發投資信心依然較弱，全國房地產開發投資額累計年增率連續17個月呈現負成長。

據報導，中指研究院市場研究總監陳文靜表示，各地房地產優化政策於9月加快推出，包括落實「認房不認貸」、多個二線城市取消限購措施，核心城市政策效果有所顯現。不過在民眾收入預期尚未恢復前、房價下跌預期較強等因素影響下，全國房地產市場活躍度尚未明顯回升。

另據每日經濟新聞報導，鏡鑑諮詢創始人張宏偉分析，這代表房產投資銷售在「認房不認貸」等政策推出後，沒有明顯改觀。

張宏偉指出，截至目前，北京、上海、廣州等一線城市的房產成交量復甦效果明顯，但同為一線城市的深圳因政策面仍較嚴格，成交量並沒有復甦。

針對房企的房屋新開工面積下滑，易居研究院表示，這一指標已經連續25個月下跌，短期內由於銷售市場數據相對處於低檔，新開工面積偏低的風險尚未暴露。從房地產市場良性循環的角度來看，新開工數據仍需提振。

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