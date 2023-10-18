5米距離、發射照明彈 中攔截加偵察機 媒體全目睹

加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大 環球郵報披露，解放軍 戰機16日以「不安全不專業方式」對加拿大偵察機實施攔截。中國外交部發言人毛寧昨回批，事實真相是加方軍機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，中方依法依規處置；加方應當尊重客觀事實，停止散播虛假訊息。

來源：Global News

中國與加拿大關係持續處於低谷。加拿大今年5月曾驅逐一名中國外交官，隨後中方也將加拿大駐上海總領館領事列為「不受歡迎人物」，並要求其限期離境。

加拿大環球郵報報導，加拿大空軍1架偵察機16日在中國外海執行監控北韓 任務時，在屬於國際領空區域，遭遇中共解放軍戰機升空攔截，其中1架距離加方飛機不到5公尺。同時還在附近發射多發照明彈。

路透報導，加拿大國防部長布萊爾稱，解放軍的行為「不專業」，而且是「危險和魯莽的」。他已經將自己的擔憂傳達給北京當局。

毛寧在外交部記者會上回應，加拿大一架CP-140型機「非法侵入」中國釣魚台附屬島嶼赤尾嶼領空，嚴重侵犯中國主權，威脅中國國家安全。針對加方的挑釁行為，中方已向加方提出嚴正交涉，中國軍隊也在現場採取了必要的處置措施。

美國之音報導，加媒環球新聞當時就在這架加拿大軍機隨行採訪，目睹解放軍戰鬥機以「咄咄逼人的方式」攔截。

加拿大CP-140「極光號」海上巡邏機及其13名機組成員當時正在中國海岸附近的國際空域執行逾8小時的「霓虹行動」（Operation Neon），監督聯合國制裁朝鮮決議的執行情況，阻止非法船隻向北韓運輸石油。這項制裁是為回應北韓違法實施核試驗和彈道飛彈發射。

在機上隨行採訪的電視台工作人員稱，至少有兩架中國軍機在國際水域上空跟隨了加拿大極光號數個小時，一度距離加拿大軍機僅5米左右。

環球新聞報導，加拿大空軍少將伊恩·赫德爾斯頓（Iain Huddleston）說，加拿大軍機當時是在國際水域上空，在當地的任務也並不是針對中國的，不清楚中國為何作出如此反應。

赫德爾斯頓說，中國軍機前半段攔截行為仍屬專業，但最後一架配備空對空飛彈的中國軍機，不斷近距離來回飛行，甚至在周圍發射多枚照明彈。

「他們咄咄逼人，某種程度上，我們認為這是不安全和不專業的。我們正在執行任務，這種具攻擊性的行為確實出乎意料，也是不必要的，」赫德爾斯頓說。加拿大空軍已將完整過程記錄下來，並將移交外交部門處理。