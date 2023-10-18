中海警船航行釣島 再度驅離日船

中國海警9月發布畫面，非關此次釣魚島事件。(取材自中國海警微博)

日本 首相岸田文雄16日向靖國神社供奉供品，引起中國抗議；同日，中國海警公布，16日對進入釣魚台 領海的日本船隻採取「必要管控措施並警告驅離 」。這是今年以來第4度發生這類事件。

岸田文雄以內閣總理大臣名義向靖國神社供奉「真榊」，中國外交部發言人毛寧昨回應，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有「對那場侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯」，中國堅決反對日方有關消極動向，已向日方提出嚴正交涉，也敦促日方，切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，徹底同軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

中國海警局發言人甘羽也公布，日本「鶴丸號」船隻和數艘巡視船16日「非法」進入釣魚島領海，海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。甘羽並敦促日方，立即停止在該海域的一切違法活動，確保不再發生類似事件。

日本共同社報導，日本第11管區海上保安總部昨指出，16日起駛入釣魚台周邊領海的兩艘大陸海警船下午已陸續離開，期間海保巡邏船曾發出警告，要求其駛離。包括毗連區，釣魚台周邊已連74天有中國公務船航行。

公開資料顯示，這是中國海警局今年以來第四次公布「依法驅離」日本在釣魚台領海船隻。