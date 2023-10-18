北京、塞爾維亞簽約 中國高速動車組首出口歐洲

中國中車旗下中車長客與塞爾維亞簽署塞爾維亞高速動車組車輛採購商務合約。(取材自環球網)

第三屆一帶一路 國際合作高峰論壇期間，除了各國領導人會面外，也促成部分合作文件簽署。央視報導，中國中車旗下中車長客與塞爾維亞昨簽署塞爾維亞高速動車組車輛採購商務合約，這是中國時速200公里以上高速動車組，首次出口歐洲。此外，中國國家主席習近平昨會見塞爾維亞總統武契奇，兩國宣布簽署自由貿易協定，成為北京 與中東歐國家簽署的第一份自貿協定。

據報導，這次簽約列車為動力分散型電力動車組，包括20輛（5列）高速動車組，車輛採用4輛編組，最高運營時速200公里，計畫將於2025年投入使用。

雙方此次簽約的高速動車組符合歐洲互聯互通技術規範（TSI）和歐洲技術標準，以及匈塞鐵路具體需求，為匈塞鐵路量身打造的電動車組，具有更智慧和更綠色等特點，依據歐洲行業標準，這也是大陸時速200公里以上高速動車組首次出口歐洲。

匈塞鐵路是中國與中東歐國家在「一帶一路」下合作的標誌性項目，線路全長341.7公里，其中塞爾維亞境內長183.1公里，匈牙利境內長158.6公里。該項目投入運營後，將使匈塞兩國首都之間的旅行時間，由8小時縮短至3小時。

針對中國和塞爾維亞簽署自由貿易協定，中國商務部 稱，這是中國與中東歐國家簽署的第一份自貿協定，塞爾維亞成為中國第29個自貿夥伴。

俄通社報導，塞爾維亞總統武契奇透露，這項自貿協定將擴展到1.4萬個塞爾維亞商品，及8.9萬個中國商品。此外，兩國還計畫簽署中企在塞爾維亞北部伏伊伏丁那自治省，修建兩條公路幹線的重要協議。