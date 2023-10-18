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北京外交大秀 時隔4年再辦「一帶一路」峰會 直擊3大看點

中國新聞組／北京18日電
中國國家主席習近平夫婦與到訪北京參與「一帶一路」高峰論壇的印尼總統佐科威夫婦合影。(美聯社)
中國國家主席習近平夫婦與到訪北京參與「一帶一路」高峰論壇的印尼總統佐科威夫婦合影。(美聯社)

北京時隔四年再開「一帶一路」峰會，受到烏克蘭戰爭影響及中國被質疑進行經濟帝國主義，BBC中文網報導，外界關注本次峰會到訪的國家元首和數量、中國設置「債務陷阱」問題和未來「一帶一路」綠色與數字化主軸等三大面向。

今年初，時任外交部長秦剛提到今年中國兩大主場外交——「中國+中亞五國」元首峰會和「一帶一路」國際合作高峰論壇。

據報導，中國政府一直未公布具體會有多少國家元首或政府首腦會來華參會，只表示，有130多個國家和國際組織的代表報名。

2017年首屆峰會上有29位外國元首或政府首腦來華，2019年增加到36位。考慮到今年是「一帶一路」十周年和疫情後的首屆，對中國而言，無疑希望超越前兩屆。

但「經濟學人」智庫（EIU）中國分析師李子謙向BBC中文網表示，出席本屆峰會的世界領導人可能會少於往屆峰會。烏克蘭戰爭會影響中國與東歐國家的關係，使該地區出席領導人可能有所下降；而以色列和巴勒斯坦的衝突，也將影響中東國家領導人的出席人數。歐洲國家領導人參會呈整體下降趨勢。過去四年，中國和歐洲國家整體關係下降，而且捷克和義大利等國政府換屆，也使他們改變對「一帶一路」的態度。

目前，能確認參會的歐洲領導人有匈牙利總理奧爾班、塞爾維亞總統武契奇。而更具話題性的來訪包括俄羅斯總統普亭和阿富汗塔利班政府代表。

其次，對於深度參與「一帶一路」的一些國家而言，此次參會還有重要任務——債務談判。

比如寮國，中寮鐵路耗資59億美元，約佔寮國經濟總量的三分之一。其中60%的資金來自中國進出口銀行的貸款，剩餘的40%被轉化為項目股份。寮國總計將背負超過14億美元的債務，而該國的GDP不足200億美元。

鉀肥礦產是寮國為數不多的利潤來源，其收益將被用來支持這筆巨額貸款。到了2020年9月，破產邊緣的寮國向中國出售了一項重要資產，以6億美元的價格交出部分能源網絡，以尋求中國債權人的債務減免。而這一切都發生在鐵路開始運營之前。

支持者認為，一帶一路促進GDP，提高中國聯通世界市場的能力，提供給發展中國家加速基建的機會。反對者認為這是「賠本買賣」，不如把資金投入國內發展；外部的聲音則認為中國在搞經濟帝國主義，設置「債務陷阱」，以獲得戰略性資源。

第三，下個十年，未來的「一帶一路」如何展開？成為本次峰會上頗受矚目的話題，屆時習近平的主旨演講可能會透露一二，但從論壇的設置來看，可能有兩個潛在方向：數字化和綠色。

深圳大學中國經濟特區研究中心鄭禮典撰文稱，數字「一帶一路」的背景是新一輪科技革命和產業變革興起，互聯網、大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈等新技術與各行業加速融合，目的是同「一帶一路」沿線國家共同建設優良數字基礎設施，提供數字化服務，並與相關國家合作培養數字人才，有效提升了相關國家勞動力數字化技能和素質。

一帶一路 貸款 烏克蘭

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