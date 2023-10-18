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習近平設宴款待「一帶一路」貴賓 喊崇尚共贏

記者陳政錄／北京18日電
中國國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的國際貴賓。(新華社)
中國國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的國際貴賓。(新華社)

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇18日開幕，中國國家主席習近平17日晚間為出席的國際來賓舉行歡迎宴會，他強調，「一帶一路」追求的是發展，崇尚的是共贏，傳遞的是希望；並稱「一帶一路」倡議提出十年來，為世界經濟增長增添動力。

央視新聞報導，習近平和夫人彭麗媛17日晚在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的國際貴賓。

習近平致詞指出，共建「一帶一路」倡議提出十年來，中國和各方合作夥伴一道，弘揚和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的絲路精神，共同為全球互聯互通貢獻力量，為國際經濟合作搭建平台，為世界經濟增長增添動力。

習近平強調，共建「一帶一路」追求的是發展，崇尚的是共贏，傳遞的是希望。唯有自強不息、不懈奮鬥，才能收穫累累果實。

習近平指出，當今世界並不太平，世界經濟下滑壓力增大，全球發展面臨諸多挑戰，但我們堅信，和平、發展、合作、共贏的歷史潮流不可阻擋，人民對美好生活的嚮往不可阻擋，各國實現共同發展繁榮的願望不可阻擋。只要我們堅守合作初心，牢記發展使命，高質量共建「一帶一路」一定能煥發出時代光彩。

另外，在17日下午，由中國貿促會、國務院國資委、全國工商聯共同舉辦的「一帶一路」企業家大會先行登場。中國國務院副總理何立峰表示，十年來，中國和共建「一帶一路」國家貨貿總額達19.1兆美元，年均增長6.4%，絲路電商成為新亮點，雙向投資累計超過3800億美元。

何立峰說，中國是全球貨物貿易的第一大國，願和各國相互擴大市場開放，搭建更多貿易合作平台，完善通關便利，檢驗檢疫，物流運輸等政策舉措，促進貿易均衡共贏發展。

何立峰提到，中方鼓勵各國企業，積極推進大數據、人工智慧、電子商務、新能源等領域合作，推動「一帶一路」朝更智慧綠色健康的方向發展。

據中國貿促會發布，企業家大會共有1200多位代表參會，中外各占一半，來自80多個國家和地區，包括20多位外部長級官員、30多家外國商協會負責人和近60家世界500強企業代表。

一帶一路 習近平 國務院

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