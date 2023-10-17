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防企業鑽漏洞 美晶片禁令將收緊 輝達「中國特製版」首當其衝

編譯季晶晶、記者羅印冲／綜合報導
業界消息來源暗示，輝達的H800是美國政府想禁的一款晶片。(路透)
業界消息來源暗示，輝達的H800是美國政府想禁的一款晶片。(路透)

路透和彭博資訊報導，美國政府預計本周將公布新的出口禁令，防止美國晶片製造商鑽漏洞向中國出售產品，其中包括將把中國IC設計公司列入貿易限制清單，要求海外製造商取得美國許可才能供應訂貨，同時強化向中企銷售先進晶片製造設備和繪圖晶片的管控。

美國去年10月宣布對中國取得先進製程半導體和晶片製造設備實施出口限制措施，以防範其地緣政治對手發展可能提高軍事優勢的尖端科技。出口禁令實施後，輝達、應用材料等美國科技公司損失數億美元訂單；以輝達為例，該公司無法出售兩款最先進的AI晶片給中企，輝達因此針對中國市場推出可合法出口的「降級版」新晶片，例如H800晶片。

路透引述一名美國官員說，新規定將攔下一些剛好符合當前技術參數的AI晶片，同時要求申報其他晶片的出貨量。儘管官員拒絕透露哪些額外的晶片會被禁，但業界消息來源暗示，輝達的H800是美國政府想禁的一款晶片。

這名官員說，用於筆記型電腦等消費產品的晶片將不受新規定限制，但企業要交付功能強大的消費者晶片時，必須告知美國商務部，以確保這些晶片不會被用於威脅美國國安的用途。

官員表示，為了不讓美國認為功能過於強大的AI晶片進入中國，計畫取消「頻寬參數」，但另設擴大晶片管制範圍的指導準則，可能降低AI晶片之間的通訊速度。

由於訓練大型AI模型時必須將許多晶片連結在一起，降速會增加AI開發的難度和成本。此外，美國將引進「性能密度參數」，以防範未來再有企業採行變通繞道的做法。

其他知情人士表示，預計新規定將於本周發布，但這類規定的發布時間經常延遲。負責監督出口管制的美國商務部發言人則拒絕對相關報導發表評論。

拜登政府也將針對試圖把出貨和製造改至其他地方，以規避特定國家限制的中企實施額外查核，尤其該規則將繼續限制銷售某些晶片給中企的海外子公司和關係企業，並將要求獲得許可後才能出口受限技術給可能被當成中間商的國家。

美國將公布最新對中國的出口管制，恰逢美國努力解凍與北京之間的關係。近幾個月，拜登政府有多位高官訪問北京，新一波限制可能會使這項外交努力複雜化。

針對美方將進一步擴大對中企的出口管制，中國外交部發言人毛寧昨表示，中方已經多次就美國對中晶片出口管制表明立場，中方認為美方應停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，停止擾亂全球產業供應鏈的穩定。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。

晶片 AI 輝達

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