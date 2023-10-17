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特殊時間點 李強、丁薛祥紛赴深圳 都提到科技創新

中國新聞組／北京17日電
中國國務院副總理丁薛祥近日前往深圳考察。（新華社）
中國國務院副總理丁薛祥近日前往深圳考察。（新華社）

在剛過去的兩個月內，中國國務院總理李強、副總理丁薛祥先後前往深圳調查。媒體報導，時值特殊時間點，李強調研時適逢深圳經濟特區建立43周年、丁薛祥則是選在習近平三年前發表重要講話的同日及相同地點調研；李強和丁薛祥在當地都提到了「科技創新」，引起關注。

本報系聯合報報導，丁薛祥10月13日至15日在廣東深圳調查。丁薛祥前往深圳河套深港科技創新合作區展示交流中心，他表示，要堅持以體制機制創新促進科技創新，著力營造高度開放的國際化科研制度環境，並協同推進基礎設施建設和園區運營管理，促進科技資源深度融合，廣泛吸引國際頂尖科技人才，加快建設國際一流科技創新平台，打造粵港澳大灣區國際科技創新中心。

在考察無人機生產企業大疆創新時，丁薛祥稱，要強化企業科技創新主體地位，加強以企業為主導的產學研深度融合，推動產業鏈上下游、大中小企業協同創新。加快科技成果向現實生產力轉化，拉動有效投資、創造消費需求，打造新的優勢產業和經濟增長點。

另外，丁薛祥在深圳職業技術大學說到，要圍繞現代化產業體系建設需要，完善職業教育體制機制，優化學科專業設置，著力培養高素質技術技能人才。

北京青年報報導，8月22日至24日，李強赴廣東調研，期間他前往東莞、深圳等地調查並召開座談會。當地媒體稱，8月26日，也是深圳經濟特區建立43周年，這使得李強的廣東之行帶上特殊意味——在向外界顯示中國堅定不移推動改革開放的同時，對深圳經濟特區下半年高品質發展跑出加速度寄予厚望。

報導指出，李強和丁薛祥，都提到了科技創新。在前述座談會上，李強強調，要大力推動科技創新，加大基礎研究投入，發揮好重大創新平台作用，著力培育創新型企業，加速製造業數位轉型，為建立現代化產業體系提供強大支撐。

這次丁薛祥赴深圳，也是一個特別的時間節點。

三年前，2020年10月14日，習近平在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上發表重要講話，要求深圳「在更高起點上推進改革開放，推動經濟特區工作開創新局面」。在那次演講中，習近平提到，要「規劃興建好河套深港科技創新合作區」。此次在廣東深圳，丁薛祥調研的地點之一就是河套深港科技創新合作區展示交流中心。

李強 習近平 國務院

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