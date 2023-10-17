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公民受困以色列 中使館令「自己想辦法」 網站隊：不要蹭國家好處

中國新聞組／北京17日電
以色列開戰巴勒斯坦，當地航班緊張，機場擠滿出國人潮。(美聯社)
以色列開戰巴勒斯坦，當地航班緊張，機場擠滿出國人潮。(美聯社)

以色列與哈瑪斯衝突升溫，受困以色列的中國公民不斷在網路求助，但北京尚未派出專機撤離。美國之音報導，這些受困中國人的抱怨，在中國網路遭到批評，指責他們不願花自己的錢搭機離開，只想蹭國家的好處；而以色列的中國留學生在微信群多次詢問大使館有無撤僑計畫，都未得到滿意答覆，有用戶表示：「出了國才知道，『戰狼』是最大的謠言。」

據報導，小紅書用戶「深不見藍」在衝突爆發後發文詢問「有沒有9號離開特拉維夫的中國人」。她在文中表示，自己和另外一個中國女生原本購買的海南航空的機票被取消。當她們打電話給當地的中國大使館詢問如何離開時，卻被告知「自己想辦法」。

這則貼文在中國的網路上走紅，但不久後遭刪除；在另一篇較新的貼文中，「深不見藍」表示已乘坐阿聯酋航空安全離開以色列。留言區網友批評：「又在帶節奏，能自己買到車票還要去麻煩大使館。」

中國外交部發言人毛寧16日記者會上回應，「當前中國和以色列之間的商業航班仍在運行」，建議當地的中國公民搭乘商業航班盡快回國。

據報導，中國駐以色列大使館在微信上稱，目前只有中國的海南航空開通直飛中國航班。海南航空上周則宣布，基於安全原因將在12日至31日期間暫停北京、上海往返特拉維夫的航班，只保留深圳往返特拉維夫的航線。

中國官方未派出專機撤離在以色列公民，只是多次提醒在以中國人「加強安全防範」，也有不少網友批評中國對撤僑的努力，「警告，建議，全力協助，就是沒有撤僑行動，」 

微博網友「愛國華僑億男」寫道：「想像中的撤僑：吳京開著軍艦接你回國；現實中的撤僑：自己買票商業航班回國」。這篇貼文獲得超過一萬點讚。

但這條貼文下，另一名網友反駁稱：「商業航班沒停運，既然有航班，為何需要包機撤僑？」許多網友稱在以色列的中國人應當自己找方法離開，不要為國家增添麻煩，或是藉機沾國家的便宜。

「因為商業航班目前沒停，命是自己的，所以魔法部才建議盡快回國，熱搜上面有些巨嬰真的夠了，就等著老中給你撤僑包機是吧，」 魔法部是網民給中國外交部的暱稱，還有網友表示，「有些小仙女就是為了省下機票錢而已」。

以色列 大使館 微信

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