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北京向巴勒斯坦提供人道援助 堅決不提哈瑪斯「殘殺」

中國新聞組／北京17日電
以色列和巴勒斯坦戰火延燒，當地民眾宛如置身煉獄。(新華社)
以色列和巴勒斯坦戰火延燒，當地民眾宛如置身煉獄。(新華社)

中國星期一呼籲以哈停火，並在中俄外長的會晤中建議各主要大國發揮積極作用，防止出現更大人道災難；中國外交部發言人華春瑩則在社群平台X（原推特）上用英語與阿拉伯語發文稱，上海曾為2萬名猶太難民提供庇護，過去的悲劇不應發生在任何人身上。但美國之音報導指出，北京仍隻字不提哈瑪斯先突襲以色列及殘殺婦孺的事實。

中國外長王毅在和到訪的俄羅斯外長拉夫洛夫討論以色列和哈瑪斯衝突時說，「當務之急是停火止戰，推動雙方回到談判桌前，建立緊急人道救援通道，防止更大人道主義災難。」據報導，北京認為衝突的核心是一直沒有還巴勒斯坦人民公道，中國日前甚至指責以色列的反擊行動「已超越自衛範圍」。

中國國家國際發展合作署新聞發言人徐偉表示，為響應聯合國呼籲、緩解加薩人道局勢，中方正向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處及巴民族權力機構分別提供緊急人道主義援助，用於解決加薩地帶食品、醫療、居住等急需。

華爾街日報指出，中國的謹慎態度，以及避免使用「入侵」來描述俄羅斯對烏克蘭的軍事襲擊，都凸顯北京的親巴勒斯坦傾向，以及挑戰西方地緣政治敘事的努力。

美國及其盟友立即譴責這次襲擊是哈瑪斯的邪惡恐怖主義，北京卻顧左右而言他，華爾街日報引述政治分析家的話說，與烏克蘭一樣，中國試圖避免與任何一方對立，同時與美國的政策背道而馳。

報導稱，在以色列官員和美國參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)尖銳抱怨北京未能譴責恐怖主義後，北京方面聲明略有調整，但是仍然沒有批評這次攻擊，也沒有提及哈瑪斯。一些分析師認為，中國沒有表達對以色列的同情是為了避免激怒阿拉伯世界。

這在某種程度上是一場數學遊戲：近二十個阿拉伯國家聯盟國家對決一個以色列，相當於在聯合國擁有更多的投票權和更大的市場機會，包括習近平的「一帶一路」投資，以及其他的發展和安全倡議。

北京 以色列 哈瑪斯

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