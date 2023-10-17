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紛爭擴至中業島 中菲軍艦對峙追逐 廣播互嗆

記者陳言喬／綜合報導
中國海軍「攀枝花號」（右）跟蹤菲律賓海軍本格特號（左）。（取材自菲國海軍推特）
中國海軍「攀枝花號」（右）跟蹤菲律賓海軍本格特號（左）。（取材自菲國海軍推特）

中菲南海水域爭執再起，這回爭執處從先前的仁愛礁（仁愛暗沙）、黃岩島（民主礁）轉到中業島附近水域，中菲海軍軍艦對峙追逐，並互以廣播喊話。

仁愛礁、黃岩島總體為中方控制，但菲律賓24年前將一艘報廢的軍艦馬德雷山登陸艦「坐灘」在仁愛礁上，形成菲方據點。中業島目前則為菲方控制。

俄羅斯衛星通訊社報導，菲律賓武裝部隊公共事務辦公室主任Enrico Gil Ileto表示，10月13日，菲海軍「本格特」號向解放軍海軍「攀枝花」艦發出警告和連續無線電喊話，因該艦以80公尺的距離跟蹤「本格特」號，並試圖在中業島西南5.8海里處（約10.7公里），以350碼（約320公尺）的最近點，越過「本格特」號船頭。

菲方稱，跟蹤發生在當日下午1時40分至5時4分，「本格特」號在前往司令礁站執行定期輪換和補給任務的途中。Ileto說，菲方船員透過無線電喊話，指稱中方違反避碰規則，並要求中國船隻避開「本格特」號。但據報導，「攀枝花」艦並未改變航向，而是基於「10段線」予以回應。

中國外交部發言人毛寧回應，稱中業島是中國領土。菲方非法侵占中業島，嚴重侵犯中方主權。中國軍艦在中業島附近海域航行巡邏，合理合法。

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