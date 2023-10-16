美國下個禁令瞄準RISC-V 中國產業界不甩？

RISC-V中國峰會芯來科技展台。(取材自電子信息產業網)

南華早報近日報導，中國的RISC-V產業圈在很大程度上對美國可能限制中國獲取開源晶片 設計技術的行動不予理睬。中國專家對美方這樣的行徑可能帶來的影響輕描淡寫。

海外網引述報導指出，RISC-V國際組織裡的主要中國企業成員——包括阿里雲、華為 、中興和騰訊——沒有一家作出評論以回應關於美國兩黨議員都要求拜登 政府限制美中兩國在RISC -V技術上的企業層面合作的報導。

RISC-V是一種開源指令集架構，它使晶片開發者能夠自訂他們的設計方案。報導說，在中美展開技術戰以及尋求降低晶片設計成本之際，RISC-V已成為中國減少對外國依賴的新希望。RISC-V國際組織是旨在推廣此架構的非營利組織。

據報導，中國的RISC-V處理器企業芯來科技公司的執行長彭劍英對南華早報表示，（美方採取限制行動的）影響將會是有限的，因為它只能尋求限制本國企業對華技術出口或與中方的合作。

同時擔任中國RISC-V產業聯盟秘書長的彭劍英稱，美國的限制將不會對中國的RISC-V企業產生直接影響，但可能會對美國的智慧財產權銷售商造成「負面影響」。

中國RISC-V產業聯盟的前秘書長滕嶺說，美國所能做的充其量或許是限制某些在美國境內設計的基於RISC-V的代碼，或是美國企業面向中國客戶的商用RISC-V知識產權銷售。

報導並引述路透指出，RISC-V國際組織負責人近日說，美國政府可能對開源晶片技術實施限令，這將減緩性能更好的新晶片的研發速度，阻礙全球技術產業發展。愈來愈多的美國議員呼籲拜登政府對RISC-V相關產品實施出口管制。