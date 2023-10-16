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美國下個禁令瞄準RISC-V 中國產業界不甩？

中國新聞組／北京16日電
RISC-V中國峰會芯來科技展台。(取材自電子信息產業網)
RISC-V中國峰會芯來科技展台。(取材自電子信息產業網)

南華早報近日報導，中國的RISC-V產業圈在很大程度上對美國可能限制中國獲取開源晶片設計技術的行動不予理睬。中國專家對美方這樣的行徑可能帶來的影響輕描淡寫。

海外網引述報導指出，RISC-V國際組織裡的主要中國企業成員——包括阿里雲、華為、中興和騰訊——沒有一家作出評論以回應關於美國兩黨議員都要求拜登政府限制美中兩國在RISC -V技術上的企業層面合作的報導。

RISC-V是一種開源指令集架構，它使晶片開發者能夠自訂他們的設計方案。報導說，在中美展開技術戰以及尋求降低晶片設計成本之際，RISC-V已成為中國減少對外國依賴的新希望。RISC-V國際組織是旨在推廣此架構的非營利組織。

據報導，中國的RISC-V處理器企業芯來科技公司的執行長彭劍英對南華早報表示，（美方採取限制行動的）影響將會是有限的，因為它只能尋求限制本國企業對華技術出口或與中方的合作。

同時擔任中國RISC-V產業聯盟秘書長的彭劍英稱，美國的限制將不會對中國的RISC-V企業產生直接影響，但可能會對美國的智慧財產權銷售商造成「負面影響」。

中國RISC-V產業聯盟的前秘書長滕嶺說，美國所能做的充其量或許是限制某些在美國境內設計的基於RISC-V的代碼，或是美國企業面向中國客戶的商用RISC-V知識產權銷售。

報導並引述路透指出，RISC-V國際組織負責人近日說，美國政府可能對開源晶片技術實施限令，這將減緩性能更好的新晶片的研發速度，阻礙全球技術產業發展。愈來愈多的美國議員呼籲拜登政府對RISC-V相關產品實施出口管制。

晶片 拜登 華為

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