我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

分析：俄羅斯依賴中國漸深 北京躍主導地位

中國新聞組／北京16日電
俄羅斯總統普亭即將前往中國並會見中國國家主席習近平，兩人會晤世界關注。(路透資料照片)
俄羅斯總統普亭即將前往中國並會見中國國家主席習近平，兩人會晤世界關注。(路透資料照片)

俄羅斯總統普亭即將前往中國並會見中國國家主席習近平，希望與中方建立更緊密的聯繫。外媒報導指出，有鑑於俄羅斯對中國依賴日漸加深，專家認為，在中俄關係中，北京的主導地位愈來愈強。

德國之聲報導，自從入侵鄰國烏克蘭使俄羅斯陷入國際孤立以來，普亭對中國的戰略依賴與日俱增。開戰之後，普亭幾乎沒怎麼出過國門，這次訪問北京，將是他自俄烏戰爭以來首次出訪世界主要強國。

據報導，中俄兩國今年貿易額飆升至俄羅斯入侵烏克蘭以來的最高水準。根據中國海關的數據，去年中俄雙邊貿易額達到創紀錄的1900億美元，雙方承諾今年將達到2000億美元。

中國進口大量俄羅斯石油，為莫斯科帶來一線生機，正好彌補國際制裁給莫斯科帶來的經濟缺口。

智庫大西洋理事會全球能源中心高級研究員韋伯斯特告訴法國媒體，在（俄羅斯）整個入侵過程中，北京一直保持著「親俄中立」的姿態，向莫斯科提供重要的外交、經濟和非致命性軍事援助。

習近平和普亭之間的關係是兩國夥伴關係不斷深化的核心，但他們的聯盟也是在共生的需要中形成的，雙方都視對方為共同反對西方主導地位的必要堡壘。

專家表示，如果俄羅斯局勢惡化，北京可能會改變策略。

智庫歐洲對外關係委員會政策研究員巴楚斯卡分析，中國不希望看到一個被大幅削弱的俄羅斯，如果它意識到莫斯科可能會輸，它或許會加碼對俄羅斯的支持。

俄羅斯 北京 普亭

上一則

業界研判：華為突破美國晶片禁令 ASML暗中助攻

下一則

一帶一路峰會 俄：習近平、普亭肯定會抽出時間單獨密談

延伸閱讀

普亭將訪中 專家：俄中關係發展北京占上風

普亭將訪中 專家：俄中關係發展北京占上風
普亭：烏克蘭反攻「完全失敗」 俄軍在前線取得進展

普亭：烏克蘭反攻「完全失敗」 俄軍在前線取得進展
普亭將出席一帶一路峰會 倡議歐亞聯盟 專家：俄對中依賴日深

普亭將出席一帶一路峰會 倡議歐亞聯盟 專家：俄對中依賴日深
普亭讚一帶一路「沒有強迫」 學者：俄對中已變成依賴

普亭讚一帶一路「沒有強迫」 學者：俄對中已變成依賴

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了