以哈衝突威脅中國石油進口 紐時：北京中立姿態難維持

中國對進口石油依賴日深；圖為沙烏地阿拉伯向中國出售的部分石油以人民幣計價。（路透）

中國今年3月促成伊朗 和沙烏地阿拉伯 恢復外交關係，將自己塑造成中東地區中立的地緣政治參與者，自以哈爆發衝突，中國也試圖保持距離，政府發言人稱中國是「以色列和巴勒斯坦共同的朋友」；但紐約時報報導，中國對中東石油 的依賴以驚人的速度增長，以哈衝突威脅到中國石油進口，北京當局要保持中立的姿態並不容易。

報導指出，沙烏地阿拉伯是僅次於美國的世界第二大石油生產國，而中國是沙烏地阿拉伯石油最大的購買國。維也納分析公司Kpler的煉油和石油產品首席分析師安東帕夫洛夫表示，中國一半的石油進口及略多於三分之一的石油消耗均來自波斯灣。

中國也開始從伊朗購買更多石油，伊朗是發動此次襲擊的哈馬斯的長期支持者。據專門追蹤伊朗石油出口的Kpler稱，在過去兩年裡，中國從伊朗進口的石油增加兩倍多，上個月購買伊朗87%的石油出口量。

新加坡國立大學長期研究中國石油政策的專家菲利普·安德魯斯-斯比德說，中國「受到中東當前不穩定局勢的高度影響，尤其是如果局勢升級的話」。

據報導，中國對外國石油的依賴正以驚人的速度增長。就在1990年代初，中國的石油還能自給自足。現在，該國72%的石油需求依賴進口。

渴求石油的另一個原因是，中國是世界石化產品的生產大國，這種產品由石油和天然氣製成。廈門大學能源研究學院院長林伯強表示，中國幾乎沒有機會改變對石油進口的依賴，他說，「展望未來，我不認為它會大幅減少」。

報導指出，中國沒有正式承認從伊朗購買任何石油，伊朗因試圖製造核武器而受到廣泛的國際制裁。但業內專家詳細記錄了其購買行為。

帕夫洛夫說，中國將原油加工成汽油和其他產品的煉油廠已轉向從伊朗購買更多的石油，因為伊朗石油現在比俄羅斯石油便宜。他說，儘管受到制裁，伊朗石油的銷售價格仍比世界價格每桶低約10美元，而俄羅斯石油的銷售價格則比世界價格每桶低約五美元。帕夫洛夫說，「中國總是選擇最便宜的」。

華盛頓政策研究機構德國馬歇爾基金會印太項目主任葛來儀(Bonnie Glaser)說，能源安全並不是中國在中東問題上做出決策的唯一因素。北京一直努力與伊斯蘭世界保持友好關係，「中國能夠實現這一目標的唯一途徑是避免深度介入，」葛來儀說。