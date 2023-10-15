星國財長：中國擴大影響力 須「謹慎」出牌
新加坡副總理兼財政部長黃循財日前在華盛頓出席智庫對話會時表示，中國試圖擴大影響力的努力不應以其他國家感到壓力為代價，否則有可能引起反彈。他還提到，希望美國繼續積極和持續地參與亞太地區事務。
法廣報導，主持人提問，中美關係正處於一個充滿挑戰的狀態，新加坡政府如何應對中美經濟和政治競爭？黃循財回答，「關於中美關係，近幾個月恢復談判和接觸是非常好的事情。希望通過這些對話和接觸，能夠減少誤解、誤會，實現更多的相互包容和共識」。
主持人問及拜登政府的印太戰略說：中國正在將其經濟、外交、軍事和技術力量結合起來，在印太地區尋求其勢力範圍，並力圖成為世界上最有影響力的大國；中國的脅迫和侵略遍及全球，在印度-太平洋地區最為迫切。
黃循財回答說：「我認為，中國也知道自己必須謹慎出牌，而且必須發展壯大。然後，中國必須在不給其他國家造成壓力、脅迫或擠壓的情況下擴大自己的影響力，否則就會受到反彈，所以中國必須學會如何緩和與調整」。
黃循財續指：「但從新加坡的角度來看，當然也是從東南亞所有國家的角度來看，我們珍視與美國的友誼。而中國現在也是東南亞國家的好朋友，我們希望與這兩個國家都成為朋友，畢竟，最好的朋友應該不只一個」。
稍後有觀眾提問說，「在南中國海問題上的姿態是毫不妥協的——習近平已提及南中國海自古以來就是中國領土。我很想知道，您認為中國在南中國海問題上的未來姿態是否有任何潛在的讓步」。
黃循財表示：「在南中國海問題上，各島嶼和環礁的事實已經確定。有些主張在許多複雜的方面都有重疊。正如你所指出的那樣，我們不是聲索國，我想東盟國家都不會願意在這個問題上與中國走極端，因為他們在中國有大量的賬戶，而這只是他們與中國打交道的眾多問題之一」，黃循財說，「希望中國和東盟國家能夠和平解決爭端」。
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