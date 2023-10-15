星國財長：中國擴大影響力 須「謹慎」出牌

新加坡 副總理兼財政部長黃循財日前在華盛頓出席智庫對話會時表示，中國試圖擴大影響力的努力不應以其他國家感到壓力為代價，否則有可能引起反彈。他還提到，希望美國繼續積極和持續地參與亞太地區事務。

法廣報導，主持人提問，中美關係正處於一個充滿挑戰的狀態，新加坡政府如何應對中美經濟和政治競爭？黃循財回答，「關於中美關係，近幾個月恢復談判和接觸是非常好的事情。希望通過這些對話和接觸，能夠減少誤解、誤會，實現更多的相互包容和共識」。

主持人問及拜登 政府的印太戰略說：中國正在將其經濟、外交、軍事和技術力量結合起來，在印太地區尋求其勢力範圍，並力圖成為世界上最有影響力的大國；中國的脅迫和侵略遍及全球，在印度-太平洋地區最為迫切。

黃循財回答說：「我認為，中國也知道自己必須謹慎出牌，而且必須發展壯大。然後，中國必須在不給其他國家造成壓力、脅迫或擠壓的情況下擴大自己的影響力，否則就會受到反彈，所以中國必須學會如何緩和與調整」。

黃循財續指：「但從新加坡的角度來看，當然也是從東南亞 所有國家的角度來看，我們珍視與美國的友誼。而中國現在也是東南亞國家的好朋友，我們希望與這兩個國家都成為朋友，畢竟，最好的朋友應該不只一個」。

稍後有觀眾提問說，「在南中國海問題上的姿態是毫不妥協的——習近平已提及南中國海自古以來就是中國領土。我很想知道，您認為中國在南中國海問題上的未來姿態是否有任何潛在的讓步」。

黃循財表示：「在南中國海問題上，各島嶼和環礁的事實已經確定。有些主張在許多複雜的方面都有重疊。正如你所指出的那樣，我們不是聲索國，我想東盟國家都不會願意在這個問題上與中國走極端，因為他們在中國有大量的賬戶，而這只是他們與中國打交道的眾多問題之一」，黃循財說，「希望中國和東盟國家能夠和平解決爭端」。