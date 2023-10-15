我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

習近平重要財經智囊 韓文秀兼任中農辦主任

記者陳宥菘／綜合報導
中財辦分管日常工作的副主任韓文秀，已兼任中農辦主任。（取自央視）
中財辦分管日常工作的副主任韓文秀，已兼任中農辦主任。（取自央視）

最新通報顯示，中共中央財經委員會辦公室（中財辦）分管日常工作的副主任韓文秀，已兼任中央農村工作領導小組辦公室（中農辦）主任。中農辦2018年後原設在農業農村部，中農辦主任此前由農業農村部部長唐仁健擔任，近期因中農辦回歸中財辦，人事有所調整。

中央農村工作領導小組是執行中共中央領導農村工作、農業經濟的議事協調機構，負責定期分析農村經濟社會形勢，研究協調三農重大問題，落實黨中央關於農村工作重要決策部署，負責歷年「中央農村工作會議」所需相關文件的起草工作。而中農辦是其辦事機構。

浙江日報報導，中國學習運用「千萬工程」經驗現場推進會10月13日在浙江杭州召開。中央財辦分管日常工作的副主任、中央農業主任韓文秀主持會議。上述通報顯示，韓文秀已任中央農辦主任。

今年60歲的韓文秀是河北省贊皇縣人，早年曾在北京大學學報編輯部任編輯，1989年進入中國國家計委經濟研究中心（現發改委宏觀經濟研究院）工作。

2005年，韓文秀調任中央財經領導小組辦公室宏觀組組長（正局級），2010年至2011年間掛職任中共廣東省委會副秘書長。2011年，韓文秀調任國務院研究室副主任，2018年4月轉任中央財辦副主任，後擔任中央財辦分管日常工作的副主任（正部長級）。同時，韓文秀也是中共第二十屆中央委員。

亞洲周刊曾指出，韓文秀是習近平的重要財經智囊，堪稱智囊團明日之星。

此外，原擔任中農辦秘書局局長的祝衛東日前已以中央財辦（中央農辦）副主任身分亮相。發改委副主任楊蔭凱近期也履新中財辦副主任。

長期以來，中財辦下設農村組，有一名副主任專門負責農村政策，直到2004年中央農村小組開始單獨下設辦公室，即中農辦，當時中財辦曾與中農辦人員「合署辦公」，而後2018年機構改革明確中農辦設在農業農村部，兩者關係為並列。

但根據新華社7月底的報導，「中共中央總書記習近平7月20日下午主持召開中央財經委員會第二次會議，研究加強耕地保護和鹽鹼地綜合改造利用等問題。會議聽取了自然資源部、農業農村部、中央財辦（中央農辦）、國家發展改革委關於加強耕地保護和鹽鹼地綜合改造利用的匯報」，顯示中農辦再度重歸中財辦。

中共 習近平 國務院

上一則

天貓雙11目標 首拚全網最低價

下一則

星國財長：中國擴大影響力 須「謹慎」出牌

延伸閱讀

習近平重要財經智囊 韓文秀兼任中農辦主任

習近平重要財經智囊 韓文秀兼任中農辦主任
美雷根號停釜山 北韓嗆「核戰正成為現實」

美雷根號停釜山 北韓嗆「核戰正成為現實」
長江經濟帶 習近平：共抓大保護、不搞大開發

長江經濟帶 習近平：共抓大保護、不搞大開發
習近平最重要「主場外交」 帶路峰會17日登場 普亭料出席

習近平最重要「主場外交」 帶路峰會17日登場 普亭料出席

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41

超人氣

更多 >
3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增
BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園