中俄免簽好方便 俄客湧黑龍江購物吃早餐 還愛買衣服

大批俄羅斯民眾來到黑龍江省黑河市吃早餐及購物。（取材自微博）

中俄互免簽證 自9月恢復後，大批俄羅斯 民眾來到黑龍江省黑河市組團吃早餐、喝啤酒、買衣服，甚至早市攤販都立起中俄雙語招牌。「俄羅斯人組團去黑龍江吃早餐」話題這兩天衝上熱搜。有俄羅斯民眾稱，俄羅斯物價比黑河貴6倍，坐船來黑河最快又只要5分鐘，逛黑河就像逛自家旁邊的早市，很方便。而據統計，兩地恢復免簽後，黑河旅遊收入比去年增加了20％。

潮新聞報導，「去鄰國吃早餐」看在一般民眾眼裡覺得新鮮又有趣，但在黑河早已是日常，前幾年因疫關係暫停免簽，俄羅斯民眾來黑河民眾人數大減。今年9月21日，黑河市率先恢復中俄互免簽證團體旅遊業務，大批俄羅斯民眾又重新來到黑河，甚至組團買早餐、吃包子、喝啤酒及購物。

在黑河市興安街華富商城附近開麻辣燙店的老闆向先生說，最近俄羅斯遊客確實多了不少，但還沒有恢復到最熱鬧的時候， 「幾年前到黑河來，你是分不出來這是中國還是俄羅斯的。」現在俄羅斯朋友來黑河玩主要集中在步行街周邊，「邊兒上文化街早上有早市，他們不喜歡麻辣燙，比較喜歡吃鍋包肉。」除了吃喝，俄羅斯人也喜歡在黑河買衣服。

一名俄羅斯民眾在黑河買了包子配啤酒當早餐，當場吃了起來。（取材自微博）

2009年就在黑河開設旅行社的劉輝說，「最近來諮詢到俄羅斯旅遊的中國遊客也多了，對我們來說肯定是個利好。」自9月底恢復中俄互免簽證團體旅遊業務後，生意確實好了很多。

近日在網路上流傳一段俄羅斯民眾湧入黑河早市的視頻顯示，不僅店面，許多流動攤販的招牌也都配上俄語翻譯。只見許多俄羅斯年輕人在攤販前買包子、啤酒、雞蛋 漢堡等早餐，邊買邊吃，還有人大包小包要帶回俄羅斯。一位俄羅斯民眾說，從俄羅斯布拉戈維申斯克到黑河，「坐船只要7分鐘。就640米，來這裡比在當地打車還方便，黑河物價更是便宜很多」。