我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房租大漲 科技新貴也吃不消 搶住「膠囊公寓」

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

中菲合作打擊離岸博彩 再遣返36名中國公民

記者陳宥菘／即時報導
中菲兩國執法部門13日合作遣返了36名在菲律賓從事離岸博彩的中國公民。（取自大陸駐菲律賓使館微信公眾號）
中菲兩國執法部門13日合作遣返了36名在菲律賓從事離岸博彩的中國公民。（取自大陸駐菲律賓使館微信公眾號）

繼中緬聯合打擊電信詐騙後，中國近期積極攜手菲律賓打擊離岸博彩。據中國駐菲律賓使館14日在微信公眾號發布的消息，中菲兩國執法部門13日合作遣返了36名在菲律賓從事離岸博彩的中國公民，這是兩國合作打擊離岸博彩的最新進展。

據中國駐菲使館通報，菲總統反有組織犯罪委員會在8月1日組織國調局、移民局等執法部門，對RIVENDELL離岸博彩公司進行了突擊清查，羈押了一批員工。根據菲方請求，中國駐菲使館迅速核實其中中國公民身份，並為其辦理了回國證明。

通報指出，此前雙方執法部門已於9月22日合作遣返了該公司首批75名中國籍員工。中國駐菲使館表示，將一如既往支持雙方執法合作，並保障中菲經濟社會及人文交流健康發展。

此前，中國駐菲律賓使館發言人本月11日就中菲執法合作有關問題發表聲明，他透露，今年以來，中方協助菲方取締了3個非法離岸博彩園區，並在三次行動後迅速核查身份並遣返中國公民累計近400人。

發言人指出，雙方執法合作中發現，部分非法離岸博彩員工濫用菲司法程序，製造虛假案件逃避遣返。中方願全力配合菲方應對有關情況，確保雙方執法合作成果充分落地。同時敦促菲方採取強有力措施嚴厲打擊網絡賭博相關犯罪，從根源上徹底解決這一社會頑疾。

發言人強調，中國政府一向堅決反對和嚴厲打擊一切形式的賭博。他並稱，近年中菲執法部門保持著良好的溝通與協調，聯合開展了嚴厲打擊跨境賭博、電信網絡詐騙等行動，取得一系列合作成果。使館將繼續就此與菲政府和執法部門加強溝通與合作，共同處理好包括遣返在內的相關問題。

遣返 詐騙 移民局

上一則

許家印被捕後誰是下一位？碧桂園楊國強、京東劉強東「被出事」

延伸閱讀

以駐中使館人員 北京街頭遭人持刀刺傷

以駐中使館人員 北京街頭遭人持刀刺傷
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
涉洗錢？ vivo印度4高管被捕、其一是中國公民

涉洗錢？ vivo印度4高管被捕、其一是中國公民
哈瑪斯無差別開槍 在以色列中國人至少2死3傷

哈瑪斯無差別開槍 在以色列中國人至少2死3傷

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡