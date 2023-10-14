中菲合作打擊離岸博彩 再遣返36名中國公民

中菲兩國執法部門13日合作遣返了36名在菲律賓從事離岸博彩的中國公民。（取自大陸駐菲律賓使館微信公眾號）

繼中緬聯合打擊電信詐騙 後，中國近期積極攜手菲律賓打擊離岸博彩。據中國駐菲律賓使館14日在微信公眾號發布的消息，中菲兩國執法部門13日合作遣返 了36名在菲律賓從事離岸博彩的中國公民，這是兩國合作打擊離岸博彩的最新進展。

據中國駐菲使館通報，菲總統反有組織犯罪委員會在8月1日組織國調局、移民局 等執法部門，對RIVENDELL離岸博彩公司進行了突擊清查，羈押了一批員工。根據菲方請求，中國駐菲使館迅速核實其中中國公民身份，並為其辦理了回國證明。

通報指出，此前雙方執法部門已於9月22日合作遣返了該公司首批75名中國籍員工。中國駐菲使館表示，將一如既往支持雙方執法合作，並保障中菲經濟社會及人文交流健康發展。

此前，中國駐菲律賓使館發言人本月11日就中菲執法合作有關問題發表聲明，他透露，今年以來，中方協助菲方取締了3個非法離岸博彩園區，並在三次行動後迅速核查身份並遣返中國公民累計近400人。

發言人指出，雙方執法合作中發現，部分非法離岸博彩員工濫用菲司法程序，製造虛假案件逃避遣返。中方願全力配合菲方應對有關情況，確保雙方執法合作成果充分落地。同時敦促菲方採取強有力措施嚴厲打擊網絡賭博相關犯罪，從根源上徹底解決這一社會頑疾。

發言人強調，中國政府一向堅決反對和嚴厲打擊一切形式的賭博。他並稱，近年中菲執法部門保持著良好的溝通與協調，聯合開展了嚴厲打擊跨境賭博、電信網絡詐騙等行動，取得一系列合作成果。使館將繼續就此與菲政府和執法部門加強溝通與合作，共同處理好包括遣返在內的相關問題。