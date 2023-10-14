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以哈衝突 「北京對話」專家龔炯：會影響美國大選

中國新聞組／北京14日電
遭襲後的以色列音樂節現場。（取材自觀察者網）
遭襲後的以色列音樂節現場。（取材自觀察者網）

以哈衝突持續，9日從以色列飛回中國的「北京對話」專家龔炯說，他沒想到哈瑪斯會發動這麼大規模攻擊；日前被血洗的以色列音樂節，他有一個學生靠著裝死才活了下來，不少學生被徵召入伍。他分析，以色列措手不及是因「此前勝利太多，傲慢了」；加上在中東地區「美國總統拜登的倡議全都是災難性的」，估計這次事件會對美國大選產生非常大的影響。

觀察者網報導，對外經貿大學以色列分校副校長、「北京對話」專家龔炯回國後，談及他在以色列的親身經歷表示，以色列為全面反擊，整個社會在動員資源，例如他看到一個兵站前有成百上千輛車停靠在邊上，車上下來的都是送親人去應徵預備役，告別場面讓他挺受觸動：一場大戰一點即燃。

他所在的以色列第三大城佩塔提克瓦市，和被火箭彈攻擊的特拉維夫有點距離，但也聽得到爆炸。以色列當地人對這種事已經習以為常，過去三年已經歷過三次，每年都有。但當從學生的WhatsApp群看到衝突爆發後一連串的消息，他「沒想到是這麼大規模的攻擊」，學校同事都很憤怒。

「我們有一個學生在7日以色列南部那個上千人的音樂節，失聯了三個多小時，一兩個小時後得到確切消息，這個學生被救出來了，在裡面待了五個多小時，裝死，結果活下來了。」龔炯說，目前學生和老師都平安，但有不少學生被徵召入伍了，去預備役。前幾天網上一個視頻裡面，一對姊妹跟父母道別，要去預備役，那個妹妹就是他們學校的學生。

哈瑪斯為什麼要發起這次行動，龔炯認為，一個大因素是，要向那些尋求與以色列實現關係正常化的國家發出訊號，這話一聽就在指美國主導的沙烏地阿拉伯跟以色列建交談判。他認為，此次衝突之後，沙以建交肯定是擱置下來的。

至於以色列為什麼對這次攻擊毫無防備？龔炯認為，「以色列勝利太多次了，有些傲慢了，同時也過分相信他們的技術和情報力量，但是這些其實都沒有提供及時的預警，以色列就鬆懈了。」但從軍事力量來看，以色列國防軍動用部隊進入加薩後，哈瑪斯更無勝算。

他表示，沙烏地阿拉伯在和以色列建交上是慎重的，但美國似乎低估問題的複雜性，有點心急了。回過頭來看，拜登的外交和國家安全團隊上台後的大動作全都是災難性的，從阿富汗撤軍，到沒有防止俄烏戰爭爆發，後來的制裁措施和軍事援助都不是很成功，現在又冒出來以色列跟哈瑪斯的戰爭。這些事件，估計會對美國大選產生非常大的影響。這次衝突將使「兩國方案」的可能性變得更加渺茫。

以色列 哈瑪斯 拜登

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