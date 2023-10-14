中國全國人大將開會 可能任命新防長

中國全國人大常委會20日將召開會議，議程包括「審議有關任免案」。中國國防部 長李尚福 傳涉貪被查已一個半月未露面，當局極可能在香山論壇29日登場前，在這次常委會會議任命新防長。

新華社報導，14屆全國人民代表大會常務委員會第13次委員長會議昨天上午在北京 人民大會堂舉行，全國人大委員長趙樂際主持會議。會議決定，14屆全國人大常委會第六次會議10月20日至24日在北京舉行。

據報導，委員長會議建議的常委會第六次會議議程，其中包括「審議有關任免案」。

李尚福8月29日在北京出席第3屆中非和平安全論壇後，迄今未公開露面，期間還缺席中共中央政治局集體學習、「十一」酒會等重要場合，盛傳他因為涉貪被查落馬，中國官方迄今拒絕回應。

路透12日引述五位消息人士稱，現任中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立可能接任國防部長。

報導引述知情人士稱，劉振立的任命有可能在北京舉行的國際安全論壇「香山論壇」前正式宣布。第10屆香山論壇訂於10月29到31日於北京舉行。

按照往例，中國國防部長通常會在香山論壇發表主題演講，並會見來訪的代表團。

據報導，上一次香山論壇是在2019年舉行，美方派遣時任國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）出席，他是迄今出席這場論壇的美國最高層級官員。

施燦德向路透表示，他計畫以前任官員身分出席今年的香山論壇，但他收到的更新版邀請函，在議程中並沒有李尚福演講。

據港媒報導，全國人大常委會第六次會議除了有可能任命新防長，日前履新的財政部黨組書記藍佛安、科技部黨組書記陰和俊，也可能會分別被任命為財政部長及科技部長。