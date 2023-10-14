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不會關大門 歐盟外長：不會對中打貿易戰

中國新聞組／北京14日電
王毅13日在北京會見歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾。(Getty Images)
王毅13日在北京會見歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾。(Getty Images)

中國外交部長王毅昨日在北京歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）舉行第12輪中歐高級別戰略對話。王毅表示，中歐之間沒有根本利害衝突，中方將為歐盟在華企業提供更有利的營商環境。波瑞爾則表示，歐盟不會對中國關閉大門，不會打貿易戰。

根據中國外交部網站披露，王毅形容第12輪中歐高級別戰略對話「坦誠、深入，富有成效」，達成廣泛共識，雙方一致認為，要加強對話合作，反對陣營對抗。

王毅表示，中歐之間沒有根本利害衝突，「我們的共識遠遠大於分歧，中歐關係具有全球戰略意義，不取決於第三方，也不應受到第三方的干擾」。他透露，雙方同意全面重啟各層級的線下交往，確保年底中歐領導人會晤成功；開展外交政策磋商，加強中歐之間的航班和人員交流。

中方也表達對歐盟「去風險」，特別是對中國電動汽車反補貼調查的問題，表達歐盟應避免保護主義做法的意見。王毅稱，中歐應保持雙向開放，維持產業鏈、供應鏈穩定、促進公平競爭，中方願繼續深化改革開放，為歐盟企業在華企業營造更有利的環境。

新華社報導，波瑞爾在對話中向王毅表示，歐盟不會對中國關閉大門，不會打貿易戰，無意限制中國發展，樂見中國繁榮穩定。歐方尋求建立更加平衡對等的經貿關係，為歐中領導人會晤積累實實在在的成果，為企業提供更加公平公正的營商環境。

雙方就烏克蘭危機、巴哈衝突交換意見，一致認為應推動政治解決有關問題。王毅表示，只有透過談判才能結束烏克蘭危機。中國不會放棄勸和促談，將始終站在和平一邊，站在對話一邊。中歐應共同營造政治解決的條件，並推動歐洲重回和平穩定。關於巴哈衝突，王毅強調，中方反對攻擊平民的行為，並譴責違反國際法的方法。當務之急是防止事態擴大，避免局勢惡化，尤其是不能出現嚴重的人道災難。

雙方也就氣候變遷、公共衛生等共同關心的問題交換意見。

另外，波瑞爾昨天也在北京大學發表演講，他說，信任是任何人際關係的核心，但歐盟與中國之間的信任已被侵蝕，必須努力重建這種信任；重申歐洲需要與中國合作，中國亦需要與歐盟合作，現在比以往任何時候都需要這樣做。

歐盟 王毅 北京

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