不會關大門 歐盟外長：不會對中打貿易戰
中國外交部長王毅昨日在北京與歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）舉行第12輪中歐高級別戰略對話。王毅表示，中歐之間沒有根本利害衝突，中方將為歐盟在華企業提供更有利的營商環境。波瑞爾則表示，歐盟不會對中國關閉大門，不會打貿易戰。
根據中國外交部網站披露，王毅形容第12輪中歐高級別戰略對話「坦誠、深入，富有成效」，達成廣泛共識，雙方一致認為，要加強對話合作，反對陣營對抗。
王毅表示，中歐之間沒有根本利害衝突，「我們的共識遠遠大於分歧，中歐關係具有全球戰略意義，不取決於第三方，也不應受到第三方的干擾」。他透露，雙方同意全面重啟各層級的線下交往，確保年底中歐領導人會晤成功；開展外交政策磋商，加強中歐之間的航班和人員交流。
中方也表達對歐盟「去風險」，特別是對中國電動汽車反補貼調查的問題，表達歐盟應避免保護主義做法的意見。王毅稱，中歐應保持雙向開放，維持產業鏈、供應鏈穩定、促進公平競爭，中方願繼續深化改革開放，為歐盟企業在華企業營造更有利的環境。
新華社報導，波瑞爾在對話中向王毅表示，歐盟不會對中國關閉大門，不會打貿易戰，無意限制中國發展，樂見中國繁榮穩定。歐方尋求建立更加平衡對等的經貿關係，為歐中領導人會晤積累實實在在的成果，為企業提供更加公平公正的營商環境。
雙方就烏克蘭危機、巴哈衝突交換意見，一致認為應推動政治解決有關問題。王毅表示，只有透過談判才能結束烏克蘭危機。中國不會放棄勸和促談，將始終站在和平一邊，站在對話一邊。中歐應共同營造政治解決的條件，並推動歐洲重回和平穩定。關於巴哈衝突，王毅強調，中方反對攻擊平民的行為，並譴責違反國際法的方法。當務之急是防止事態擴大，避免局勢惡化，尤其是不能出現嚴重的人道災難。
雙方也就氣候變遷、公共衛生等共同關心的問題交換意見。
另外，波瑞爾昨天也在北京大學發表演講，他說，信任是任何人際關係的核心，但歐盟與中國之間的信任已被侵蝕，必須努力重建這種信任；重申歐洲需要與中國合作，中國亦需要與歐盟合作，現在比以往任何時候都需要這樣做。
上一則
遭英法聯軍劫掠… 流失百年 7石柱再立圓明園
下一則
FB留言