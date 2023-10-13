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遭人揮刀刺頸 以色列駐中國大使館外交官遇襲 兩人當街扭打在地

記者陳政錄／即時報導
《以色列時報》引述以色列外交部5日表示，有一名以色列駐中國大使館外交官，在北京遇襲受傷，目前送醫情況穩定，正調查動機。（Getty Images）
《以色列時報》引述以色列外交部5日表示，有一名以色列駐中國大使館外交官，在北京遇襲受傷，目前送醫情況穩定，正調查動機。（Getty Images）

以巴衝突持續升溫之際，《以色列時報》引述以色列外交部5日表示，有一名以色列駐中國大使館外交官，在北京遇襲受傷，目前送醫情況穩定，正調查動機。網傳畫面顯示，身穿白衣的襲擊者持刀刺向灰衣的外交官頸部，兩人扭打在地，地上留有大片血跡。

綜合《以色列時報》、港媒報導，該名以色列駐中國大使館外交官，是在北京一處街道上遇襲，並非在大使館附近。

以色列外交部證實指出，該日有一名使館人員遇襲受傷送院，暫時未知動機，正在調查中，遇襲者送醫後目前情況穩定，以色列駐中國大使館正與中國政府協調確保人員安全。

網傳畫面可見，一名白衣襲擊者持刀攻擊穿灰色上衣的以色列駐中國大使館人員，兩人還在街上扭打，他們的身上和地面均留有血跡，並有人圍觀，後來中國公安到場了解情況，遇襲者表示自己來自以色列大使館。

港媒報導，向以色列發動突襲的巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯，指星期五是「憤怒日」，呼籲全球穆斯林上街示威聲援巴勒斯坦人，但目前暫未能知道這起發生在北京的事件，是否與憤怒日有關。

以色列 大使館 北京

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