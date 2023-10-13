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美媒：中國在中東具穩定作用 不再適用中立姿態

中國新聞組／北京13日電
中國中央外事辦主任王毅(中)今年3月在北京與沙烏地(左)和伊朗(右)對話取得重要成果，宣布恢復兩國外交關係。(路透資料照片)
中國中央外事辦主任王毅(中)今年3月在北京與沙烏地(左)和伊朗(右)對話取得重要成果，宣布恢復兩國外交關係。(路透資料照片)

在哈瑪斯對以色列發動襲擊後，世人在審視中國做為中東潛在調解人的角色，雖然中國外交部對不斷升級的暴力表示關切，但美媒指中對以色列遭受襲擊的譴責含糊不清，反映了北京在中東外交努力的局限性，但因石油利益，中國未來在中東地區具有穩定作用，中立姿態已不再適用。

美國之音引述新加坡拉惹勒南國際研究學院高級研究員拉斐爾·潘圖奇說法，指中國提出崇高的言辭與和平計畫，中國能做的不多，中國的言辭只顯示外交的局限性。

據報導，盡管北京試圖調整譴責這次襲擊的語氣，但專家表示，中國的行動與它在整個2023年提出的「和平締造者」形象是相矛盾的。新加坡國立大學中國外交政策專家莊嘉穎指，北京談到在促成以色列和巴勒斯坦之間的和平方面發揮更積極的作用，但他們的言行之間存在分歧。

潘圖奇也說，在以哈衝突之前，中國今年3月促成沙烏阿拉伯和伊朗的一項協議，儘管中國試圖塑造成調解人，在中東國家眼裡，只是將中國視為一個生意人，而不是一個願意解決有爭議的地區衝突的國家。

紐約時報報導，中國一半的石油進口及略多於三分之一的石油消耗均來自波斯灣，受困能源問題，一直努力與伊斯蘭世界保持友好關係，也試圖同時維持與以色列和巴勒斯坦的關係。可以說中國在中東的利益非常重大，德國馬歇爾基金會（GMF）印太研究主任葛來儀說，能源安全並不是中國在中東問題上做出決策的唯一因素。

報導引述北京的能源顧問塗建軍說法，由於美國從該地區進口的石油不多，中東國家開始考慮，未來幾十年，它們的地緣政治聯盟將如何重塑，且不管中國願意與否，它已經成為該地區的一個主要利益相關者，需要在未來幾年裡為穩定該地區發揮作用。

石油 北京 以色列

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