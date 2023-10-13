美中高層頻繁往來5個月 伯恩斯：能持續下去

美國參議院多數黨領袖舒默（右）日前訪中，左為美駐北京大使伯恩斯。（美聯社）

美國駐北京 大使伯恩斯12日說，美中處於歷史性競爭，在台灣議題上的分歧無法輕易彌合，雙方須管控分歧，以免陷入衝突。他認為5個月來兩國高層頻繁往來能持續下去。

伯恩斯12日在美國駐北京大使館參加講座，與紐約非政府組織美中關係全國委員會會長歐倫斯一同探討美中關係逐漸回暖時的挑戰與機會。

伯恩斯說，去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台，中方切斷與美國政府的溝通兩個月。當時他與時任中國大陸副外交部長謝鋒多次會面，爭論台灣議題，但沒有內閣層級溝通。今年2月美軍擊落飛越北美的中國偵察氣球後，相同情況再次發生。拜登 政府於春季決定推動中美溝通，因為「兩個大國沒有高層溝通是不穩定的，甚至是危險的」。

美方為避免局勢失控，春季開始推動美中高層溝通，國務卿布林肯、財政部長葉倫、氣候特使柯瑞、商務部長雷蒙多 相繼訪問中國，最新一批訪問北京的高層是參議院多數黨領袖舒默率領的跨黨派議員代表團。

伯恩斯說：「我們須和平共存且設法溝通，我認為過去5個月我們做到了，接下來就看能否繼續。我認為可以。」

伯恩斯表示，他希望雙邊高層接觸能持續，包括中國的部長級官員訪問華盛頓。美中關係全國委員會會長歐倫斯更在論壇上透露，中國外交部長王毅下周就會訪問華盛頓，只是兩國皆尚未正式對外發布消息。

至於美國總統拜登與中國國家主席習近平是否會在11月舊金山的亞太經合會峰會期間會面，伯恩斯僅說，拜登近幾個月已多次公開表達意願，尚無確切安排。只要敲定白宮自然會公布。

儘管美國多名高層官員訪問北京，伯恩斯坦言美中關係多數「重大分歧」沒有彌合，例如在台灣議題上的分歧就無法輕易彌合，但雙方仍應管控分歧，以利彼此坦誠相對。

伯恩斯形容，美中處於「歷史性競爭對抗」，這種局面可能延續到下個10年。他說，美方不支持美中經濟「脫鉤」，希望美國企業在中國經營成功。但美歐都在「去風險」，不希望特定產品太過依賴其他國家，特別是像中國這種競爭對手。

美國近年對中國實施半導體等先進技術出口管制，引發北京不滿，兩國科技競爭白熱化。伯恩斯說，美國不讓中方取得高階半導體等先進技術，是為避免中國軍方拿來和美國競爭，美方對此非常嚴肅，沒有商量餘地。

另據自由亞洲電台報導，隨著中國在印太地區的軍事姿態越發激進，美國陸軍太平洋地區司令弗林（Charles Flynn）12日在華盛頓智庫戰略與國際研究中心座談會上指出，中國「具有侵略性、陰險和不負責任的行為」，正對印太地區國家的領土和主權完整構成挑戰，而美國及該地區盟國的陸軍合作在保障和平方面發揮著核心作用。

美國國防部先前發布的新聞稿顯示，弗林本周二在美國陸軍協會年會暨博覽會上指出，美國及該地區盟國的目標是與中國軍方進行爭取時間和空間的競爭，並「以硬實力維持我們的實際存在，阻止戰爭的發生」。