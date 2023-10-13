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以哈衝突殃及外國人 中公民3死多傷

中國新聞組／北京13日電
加薩走廊一處巴勒斯坦難民營遭到以色列砲彈攻擊，巴勒斯坦人在廢墟裡尋找生還者。（美聯社）
加薩走廊一處巴勒斯坦難民營遭到以色列砲彈攻擊，巴勒斯坦人在廢墟裡尋找生還者。（美聯社）

中國外交部12日舉行例行記者會，有記者指當前的以哈衝突已有22名美國公民死亡、10多名英國公民死亡。發言人汪文斌首度證實，已有3名中國公民死亡、2人失聯，還有多人受傷。

根據環球網，汪文斌在回應是否掌握目前中國公民傷亡情況時，作上述表示。

他對遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬和傷者表示誠摯慰問，並指中國有關駐外外交機構正全力協調救治傷員，敦促外方全力搜救失聯人員，採取一切措施保障中方人員和機構安全。

當前以哈衝突升級，當被問及中國是否考慮採取相關措施，以避免陷入更嚴重的人道主義危機，汪文斌說，當務之急是「立即停火、保護平民」，國際社會應當切實發揮作用，共同推動局勢降溫，及時向巴勒斯坦人民提供人道主義援助。

他重申，回到「兩國方案」的基礎上，恢復和談，建立獨立的巴勒斯坦國，實現巴以和平共處。

以色列在巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲過後的第6天加強轟炸，巴勒斯坦衛生部今天表示，加薩走廊死亡人數增至1200人；以軍也說有1200名以色列人喪生。聯合國人道事務協調廳官員呼籲衝突各方停止戰鬥，以免更多平民喪生。

巴勒斯坦 以色列 加薩

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